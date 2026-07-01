3 lugares en CDMX para comprar ollas de barro: haz piñatas caseras y económicas

Uno de los clásicos de la cultura mexicana son las piñatas de barro, que son artesanías tradicionales cuyo núcleo principal es una olla o vasija de barro y que luego se rellenan con frutas o dulces que luego se decoran con papel china o papel crepé. Si quieres crear tus propias piñatas de barro, deberías saber que en CDMX hay tres mercados en los que podrás conseguir estas vasijas y hacerlas de manera caseras, ahorrándote dinero y que les encantará a todos.

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Para conocer un poco más sobre las piñatas de barro, debemos remontarnos al parto de Huitzilopchtli y es que los indígenas solían romper vasijas rellenas de plumas para representar su nacimiento; por lo que forma parte de la tradición de la cultura mexicana. Se elaboran principalmente utilizando vasijas de barro, y que luego se la rellenan de dulces, de frutas y se la decora, usándose para cumpleaños, fiestas decembrinas, Día de Muertos, entre otros.

Para qué sirven las ollas de barro

A veces, comprar una piñata de barro suele implicar un presupuesto, por lo que la mejor alternativa es hacerla manualmente y no sólo que ahorraremos dinero, sino que además vas a poder despertar la creatividad. Pero, en primer lugar, debes saber que necesitas las vasijas u ollas de barro,y te compartiremos tres mercados en CDMX donde podrás conseguir precios accesibles.

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3 mercados de CDMX para comprar ollas de barro y hacer piñatas

Mercado de Sonora: es reconocido por sus ofertas en productos tradicionales y relacionados con festividades mexicanas y cuenta con locales especializados en artesanías de barro. Encontrarás ollas en distintos tamaños, desde modelos pequeños a mini piñatas y piezas más grandes.

Mercado de La Merced: es uno de los más populares para adquirir productos al mayoreo y encontrarás puestos dedicados a la venta de artículos de barro, incluyendo ollas de diferentes tamaños ideales para realizar piñatas.