Marysol Cortés es una de los cuatro Atletas de Exatlón México que se sumaron a La Granja VIP durante la semana 12 de la competencia. Si bien la jalisciense alcanzó la popularidad gracias a sus actuaciones en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, pocos conocen su pasado vinculado a la Selección Mexicana de Futbol.

Resulta que, antes de llegar a Exatlón México, Sol Cortés se desempeñaba como futbolista y consiguió distintos reconocimientos dentro de esta disciplina. Su rendimiento incluso le permitió recibir una convocatoria del combinado nacional en una de sus categorías juveniles.

¿Cuándo fue convocada Marysol Cortés a la Selección Mexicana de Futbol?

De acuerdo con su perfil oficial de Exatlón México, Marysol Cortés fue convocada a la Selección Mexicana Femenil Sub-20 en 2016, cuando tenía aproximadamente 19 años. Por aquel entonces, la Liga BBVA MX Femenil todavía no había celebrado su primer torneo.

La actual integrante de La Granja VIP ya contaba con importantes antecedentes dentro del balompié nacional. En 2010 se consagró campeona de goleo de la Copa Premier y también conquistó la Copa Cordica Gol.

No obstante, el futbol no fue la única disciplina en la que destacó la oriunda de Guadalajara, Jalisco. En 2015 consiguió el primer lugar en una competencia de atletismo de 70 metros y también obtuvo un quinto puesto a nivel nacional en dicha modalidad.

Marysol Cortes exatlón

De la Selección Mexicana a ser campeona de Exatlón México

Tres años después de recibir la convocatoria del combinado nacional, Marysol Cortés hizo su debut en la tercera temporada de Exatlón México como integrante del equipo azul. En aquella oportunidad se quedó a las puertas de las semifinales, pero tuvo su revancha tiempo después.

El 30 de enero de 2022, Sol Cortés se consagró campeona de la quinta temporada de Exatlón México tras vencer por 3-1 a Zudikey Rodríguez en la Gran Final. Además, recibió el apodo de “Million Dollar Baby” por parte de Antonio Rosique debido a su afición por el boxeo.

¿Qué hace Marysol Cortés en La Granja VIP?

Marysol Cortés ingresó a La Granja VIP durante la Gala de Eliminación del domingo 22 de noviembre junto a Ernesto Cázares, Gloria Murillo y Yann Lobo. Los cuatro Atletas de Exatlón México permanecerán durante una semana en el reality, aunque no competirán por el premio final.

En el caso de Sol Cortés, fue designada como una de las Peonas de la semana 12 junto a Manelyk González, Mario “Mono” Osuna y Ernesto Cázares.