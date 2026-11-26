Yann Lobo se convirtió en uno de los protagonistas de La Granja VIP tras su incorporación al reality show durante la semana 12. El Atleta de Exatlón México es reconocido por su habilidad para practicar parkour y diferentes deportes extremos, aunque pocos conocen que tiempo atrás viajó a España para estudiar una carrera que poco tiene que ver con estas disciplinas.

Si bien el deportista mexicano ganó popularidad gracias a su desempeño en diferentes realities de competencia física, su formación académica estuvo vinculada al mundo artístico. El hijo de Ilse María Olivo, integrante de la reconocida agrupación musical Flans, realizó sus estudios en Barcelona.

¿Qué carrera estudió Yann Lobo en España?

De acuerdo con la información que figura en el perfil oficial de Yann Lobo en Exatlón México, el Atleta estudió la carrera de Cine en Barcelona, España. Sin embargo, no se dieron a conocer detalles acerca de la institución en la que cursó sus estudios ni si obtuvo el título correspondiente.

Yann Lobo "Lobito" estudió en España antes de participar de los realities (La Granja VIP)

Pese a haber elegido una carrera vinculada a la industria cinematográfica, ‘Lobito’ se considera un apasionado del deporte y la adrenalina. Esto lo llevó a practicar diferentes disciplinas a lo largo de su vida, entre ellas el surf, el tiro con arco, la escalada y la capoeira.

Incluso, Yann Lobo llegó a formar parte de las selecciones mexicanas de rugby y hockey sobre hielo. También compitió internacionalmente en parkour y consiguió acceder a una clasificatoria en Grecia para una de las competencias más importantes del mundo de esta disciplina.

¿Cuándo participó Yann Lobo en Exatlón México?

Yann Lobo formó parte de la sexta temporada de Exatlón México, que comenzó en octubre de 2022. El especialista en parkour integró el equipo rojo y se consolidó como uno de los Atletas más destacados de su escuadra, aunque quedó eliminado el 16 de diciembre de aquel año, durante la semana 11 de competencia.

Cuatro años después, ‘Lobito’ afronta una experiencia completamente diferente en La Granja VIP. El Atleta ingresó al reality show el pasado domingo 22 de noviembre junto a Ernesto Cázares, Marysol Cortés y Gloria Murillo para convivir con los Granjeros durante una semana, aunque ninguno de ellos compite por el premio final.