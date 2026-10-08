Azalia Ojeda INTENTA desenmascarar a Rafa Mercadante en La Granja VIP: “¿Tú pediste que votaran por mí?”
La Negra confrontó al granjero por una supuesta estrategia de nominación. Él lo negó y ambos buscaron aclarar lo ocurrido con Mónica Escobedo
Azalia Ojeda “La Negra” le preguntó directamente a Rafael Mercadante si había pedido a otros granjeros que votaran en su contra en La Granja VIP. La participante explicó que había recibido esa información y quería aclararla con él. Sin embargo, Rafa negó haber impulsado una estrategia para nominarla y ambos decidieron buscar a Mónica Escobedo, quien, según Azalia, le había contado lo sucedido.
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¿Por qué Azalia Ojeda confrontó a Rafa Mercadante en La Granja VIP?
Todo comenzó cuando La Negra se acercó al actor en la cocina para advertirle que necesitaba hablar con él. “Sí estoy sacada de pedo contigo, Rafa”, le comentó antes de preguntarle si había solicitado votos en su contra.
Mercadante quiso saber quién le había dado esa información, pero su compañera aclaró que no estaba haciendo una acusación. “Yo no te lo estoy asegurando, te lo estoy preguntando”, respondió.
La participante explicó que alguien le había contado que él había hablado con varios integrantes de La Granja para que la nominaran. “Para nada, mi amor”, contestó Rafa, quien rechazó esa versión.
Ante las diferencias entre ambos relatos, el granjero propuso hablar con la persona que había compartido la información. Azalia aceptó y juntos fueron a buscar a Mónica.
Mónica Escobedo niega haber señalado a Rafa Mercadante
Cuando encontraron a la comediante, La Negra le explicó que había hablado con Rafa sobre lo que ella supuestamente le había contado. “Fui a preguntarle a Rafa lo que me dijiste y me dice que no es cierto”, manifestó.
Mónica cuestionó esa interpretación y negó haber dicho que Mercadante organizó votos contra Azalia. Durante el intercambio, explicó que habían conversado sobre posibles nominaciones y mencionó los nombres de Julio Camejo y Azalia Ojeda.
Por su parte, La Negra sostuvo que su compañera le había hablado de esas dos posibilidades. “Es más, me dijiste o por Azalia o por Julio”, insistió.
Escobedo respondió que ella había expresado que no votaría por ninguno de los dos. Incluso pidió que se revisaran los videos para comprobar qué se había dicho durante aquella conversación.
Natalia Alcocer también intervino y aseguró que, cuando se mencionó a Azalia, ella había manifestado que no podía votar por su compañera. Según su explicación, la opción fue descartada.
Rafa reiteró que La Negra nunca había sido considerada para recibir sus votos. Sin embargo, las versiones sobre quién mencionó cada nombre continuaron siendo diferentes.