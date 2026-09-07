¿Quién es Azalia Ojeda, “La negra”, una de las granjeras en La Granja VIP segunda temporada?

Azalia Ojeda, conocida como “La negra”, forma parte del grupo de 20 celebridades que ingresaron a La Granja VIP para la segunda temporada. Famosa por su participación en reality shows, “La negra” no ha estado lejos de la polémica.

Azalia saltó a la fama en un importante programa de telerrealidad en 2002. También es recordada porque, en 2011, fue captada en video agrediendo verbalmente a elementos de la policía capitalina, lo que le valió el sobrenombre de “Lady Polanco”.

Lejos de la polémica, este año se unió al grupo de participantes de Survivor México 2026. Sin embargo, fue eliminada luego de la primera semana del reality tras haber perdido un duelo de fuego.

Azalia Ojeda, “La negra” trae toda su experiencia en realities a La Granja VIP segunda temporada

Una de las razones por las cuales Azalia Ojeda, “La Negra”, generó gran entusiasmo entre el público de la segunda temporada de La granja VIP es que tiene gran experiencia en realities y siempre se ha mostrado auténtica y directa.

La Negra se convirtió en una importante figura de la televisión por su carácter y por hablar sin rodeos. Ahora, además de enfrentarse al aislamiento y la observación constante, lo que no es nuevo para ella, tendrá que vivir situaciones fuera de lo común ya que este reality exige a los participantes realizar tareas del campo y enfrentar desafíos únicos.

Así se puede seguir todo lo que pase en La Granja VIP segunda temporada

Más allá de las galas y las transmisiones especiales que pueden seguirse a través de la señal de Azteca UNO, la segunda temporada de La Granja VIP tiene múltiples canales para que el público no se pierda nada de lo que sucederá.

Esta segunda edición, que cuenta con 20 participantes, puede seguirse a través de la página web oficial, la aplicación móvil y Disney + plataforma de streaming a través de la cual los suscriptores pueden ver todo el contenido 24/7 y sin censura.

