“No es para descansar”: Kunno revela cómo aprovechará la habitación del Capataz en La Granja VIP

Kunno regresó a la suite de La Granja VIP, pero aseguró que esta vez tiene claro que su estancia en ese espacio no será únicamente para relajarse. Tras recorrer nuevamente la habitación y celebrar algunas de sus comodidades, el nuevo Capataz explicó cómo piensa aprovechar la semana y qué lugar tendrán allí las decisiones que deberá tomar.

“Esta semana de regreso en la suite no es para descansar”, afirmó. Aunque reconoció que podrá relajarse, el creador de contenido señaló que quiere utilizar ese espacio principalmente para analizar lo que hará durante los próximos días: “Lo más importante es que esta semana aquí en la suite sea donde pueda tomar mis decisiones, donde pueda pensar con mente fría y clara”.

La Granja VIP Segunda Temporada Hoy, 5 de octubre inicia la semana de TENTACIONES, además de declararse al nuevo CAPATAZ|Crédito: La Granja VIP

El granjero también comparó este momento con la primera ocasión en la que estuvo en la habitación. Según recordó, entonces llevaba apenas una semana desde su ingreso, tenía “la cabeza por todas partes” y atravesaba lo que él mismo describió como “cierta arrogancia” y “ciertos sentimientos encontrados”.

Kunno explica cómo tomará sus decisiones como Capataz de La Granja VIP

Durante su regreso a la suite, el influencer habló sobre la responsabilidad que tendrá como Capataz y dejó en claro cuáles serán sus prioridades durante esta semana. Para él, las determinaciones vinculadas con su nueva función estarán por encima de sus intereses personales, con una excepción: lo que ocurra el miércoles durante La Asamblea.

La Granja VIP Segunda Temporada: Hoy, 5 de octubre inicia la semana de TENTACIONES, además de declararse al nuevo CAPATAZ; esto fue lo que paso

“Sé que tengo un equipo, sé que tengo una familia, pero mi responsabilidad como Capataz, al menos esta semana, no como Kunno, es con La Granja, con el Tío Pepe, con el público y el gallo”, explicó.

El creador de contenido también recordó las dos semanas que pasó como Peón y destacó lo que aprendió durante ese periodo. “El público ha sido mi más grande maestro estas dos semanas de Peón”, expresó. Después agregó: “Sé lo que es trabajar, sé lo que es cuidar los animales, sé lo que es priorizar lo más importante de esta Granja, que son los seres vivos que están ahí afuera”.

