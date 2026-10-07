Bebeshita se DESAHOGA en La Granja VIP: “No recibo nada de lo que doy”

Bebeshita aprovechó la dinámica de las manzanas de La Granja VIP para desahogarse sobre lo que siente que ocurre con Kevyn Contreras “Bicolor”. En esta actividad, cada participante debía entregar una manzana podrida al compañero que, según su consideración, estaba contaminando de alguna manera la convivencia en La Granja y explicar frente a los demás las razones de su elección.

Cuando llegó su turno, Daniela Alexis “Bebeshita” escogió a Bicolor. Sin embargo, aclaró que no consideraba que él la estuviera “pudriendo por dentro”. Su explicación estuvo centrada en lo que, desde su perspectiva, ha sucedido desde que comenzó a interesarse por él.

La creadora de contenido reconoció que se encuentra muy pendiente de su compañero y enumeró algunas de las atenciones que suele tener con él. “Oye, ¿ya comiste? Oye, ¿estás bien? Oye, no te pongas triste. Oye, ¿te afectó lo que te dijeron? Oye, ¿necesitas hablar?”, mencionó como ejemplos.

Fue entonces cuando explicó el motivo principal detrás de su elección: “Me preocupo y siento que no, pues no recibo nada de lo que yo doy”.

Bebeshita explica por qué le dio la manzana podrida a Bicolor

Durante su intervención, Bebeshita aseguró que esta situación se relaciona con algo que, según ella, suele ocurrirle cuando se interesa sentimentalmente por alguien. “Siempre me pasa lo que siempre me pasa, de que me enamoro de alguien que no da lo mismo que yo doy”, expresó frente a sus compañeros.

También contó que otros granjeros le han hecho comentarios sobre cambios que perciben en ella: “Varios me han dicho como de que: ‘Oye, ¿qué onda? O sea, ya te apagaste, ya no eres la misma, te quedas sentada en la fiesta’”. La participante atribuyó esa situación a la manera en la que se involucra cuando le gusta alguien y aseguró que suele estar “superentregada”.

¿Qué respondió Bicolor a Bebeshita en La Granja VIP?

Kevyn tomó la palabra después de escucharla y explicó que su distanciamiento responde, según él, al momento que está atravesando. Bicolor aseguró que no se siente bien y recordó que ya se lo había comunicado anteriormente.

“Bebeshita, siento que todo va en contra y no quiero llevarte de encuentro a ti”, manifestó. También agradeció que ella se mantuviera pendiente de él, pero sostuvo que precisamente esa situación influye en la distancia que ha tomado.

El granjero explicó su postura con otra referencia directa a la dinámica de las manzanas: “Por eso me alejo también, porque no quiero contaminarte, no quiero llevarte a mi tristeza, a mi dolor que yo estoy viviendo”.

Bicolor agregó que cuando atraviesa momentos complicados suele apartarse: “La gente sabe que cuando yo me siento mal corro a un rincón y ahí me quedo”.