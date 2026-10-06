¿Quién siguen en La Granja VIP? Lista completa de los granjeros que continúan en el realit

Han pasado solo 4 semanas desde que el inicio de la Granja VIP segunda temporada abrió sus puertas y con ello la segunda edición de uno de los fenómenos televisivos más importantes y vistos de México y, si no quieres perderte nada y mantenerte al corriente dentro de la contienda, aquí te contamos quiénes son los 16 granjeros que aún se mantienen dentro de la contienda.

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¿Quiénes son los 16 granjeros que aún se mantienen dentro de la Granja VIP?

Este pasado domingo 4 de octubre se dio la eliminación de Kenny Avilés, quien dejó La Granja VIP, dejando atrás a 16 de sus compañeros dentro de la contienda.

¿Quiénes siguen en La Granja VIP?



Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Fernando Lozada

Kunno

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Rafael Mercadante

Mónica Escobedo

Kevyn Contreras “Bicolor”

Natalia Alcocer

Pimpinela Escarlata

Mario “Mono” Osuna

Pascal Nadaud

Azalia Ojeda “La Negra”

Julio Camejo

Pablo Montero

A pesar de que serían 20 granjeros los que competirían por llegar a la Gran Final de La Granja VIP, la contienda dio un gran giro después de la llegada de “Tlacoyo”, un perrito rescatado que se convirtió oficialmente en el granjero número 21.

¿Quiénes son los granjeros que ya han abandonado la segunda temporada de La Granja VIP?

Hasta el momento, la segunda temporada de La Granja VIP ha despedido a cuatro granjeros: Abigail Pak “La Coreañera” (13 de septiembre), la cantante María Karunna (20 de septiembre), el polémico cazafantasmas Carlos Trejo (27 de septiembre) y, más recientemente, la pionera del rock Kenny Avilés (4 de octubre).

¿Quién es Kenny Avilés, la última granjera que ha dejado la segunda temporada de La Granja VIP?

La leyenda de la música, Kenny Avilés, es una cantante y compositora mexicana nacida en 1954, quien es reconocida por ser la madre del rock mexicano, líder y vocalista de la legendaria banda Kenny y los Eléctricos, que vio la luz en 1980. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, su voz se convirtió en parte fundamental para abrir camino a las mujeres dentro del rock y la música nacional.