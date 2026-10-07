Bebeshita CELA a Bicolor por pasar la noche con Ivonne Montero en La Granja VIP: “Prefieres darle tu tiempo”

Daniela Alexis “Bebeshita” le planteó a Kevyn Contreras “Bicolor” su inconformidad por la manera en la que se ha comportado con ella y señaló específicamente el tiempo que compartió con Ivonne Montero. Durante la conversación en La Granja VIP, la creadora de contenido cuestionó al comediante por lo sucedido la noche anterior y explicó cómo interpreta el trato que recibe de su compañero.

El intercambio ocurre después de varios acercamientos entre ambos. El pasado 25 de septiembre, Bebeshita reconoció que tenía interés en conocer a Kevyn, mientras que él respondió que no había ingresado al reality para buscar el amor, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir conviviendo y ver qué ocurría con el paso de los días.

En esta ocasión, Daniela también hizo referencia a los mensajes que el comediante recibió desde el exterior. “Solo porque la gente te gritó: ‘Ay, ya, no te olvides de Bebeshita’. Le estás haciendo caso en vez de hacerle caso a tu corazón”, comentó. Después recordó otro mensaje que, según ella, había escuchado: “La gente te gritó: ‘Aléjate de ella’. Ah, bueno, pues aléjate ya”.

Bebeshita cuestiona a Bicolor por su cercanía con Ivonne Montero en La Granja VIP

El punto central de la conversación llegó cuando la influencer explicó que su acercamiento con el regiomontano había sido genuino desde su perspectiva. “Yo lo estaba haciendo sincero, güey. O sea, yo lo estaba haciendo sincero porque me nacía”, aseguró antes de reclamarle la forma en que considera que él se comporta con ella.

Bicolor respondió: “Estoy contigo a cada momento que se pueda”. Sin embargo, Daniela no coincidió con esa afirmación y utilizó lo ocurrido con Ivonne como ejemplo: “No, no estás conmigo, la neta, no. Ayer te la pasaste toda la noche con Ivonne”.

Kevyn intentó responderle, pero Bebeshita explicó por qué había preferido mantenerse al margen mientras los veía juntos: “Estabas con ella, pues no te quise interrumpir, porque pinche romance”.

Ante ese planteamiento, el comediante aclaró directamente la naturaleza de su vínculo con la actriz: “Tú sabes que Ivonne es una amiga nada más”. La explicación no cambió el argumento de Daniela, quien precisó que su cuestionamiento estaba relacionado con el tiempo que él decide compartir con otras personas: “Da igual, pero prefieres darle tu tiempo de calidad a una amiga todo el tiempo”.

Durante la fiesta del viernes, Bicolor se acercó a Ivonne Montero y le expresó su cariño; TV Azteca reportó entonces que el comediante le dijo que la amaba y explicó que se había sentido “cobijado” desde que supo que ella participaría en el reality.

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Por su parte, Bebeshita y Kevyn ya habían tenido otras conversaciones sobre el vínculo que mantienen. Días atrás, ambos acordaron continuar conociéndose sin establecer formalmente una relación, mientras sus acercamientos se convirtieron en uno de los temas recurrentes entre los granjeros.