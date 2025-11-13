Del “cirquero” al “te hiciste pipí”: Así fue la PELEA entre El Patrón y Eleazar Gómez después de La Asamblea

Cuando parece que la tensión y discusiones no se pueden poner peor en La Asamblea de La Granja VIP, llega otra semana y las expectativas crecen. El miércoles 12 de noviembre, El Patrón y Eleazar Gómez fueron los protagonistas absolutos del reality show con las dos peleas que tuvieron. A continuación te contamos el segundo enfrentamiento que hubo, después de La Asamblea.

Así fue la fuerte pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón después de La Asamblea

Apenas había terminado La Asamblea, Eleazar Gómez confrontó a El Patrón sobre la manera en que se expresó de él minutos antes. Rápidamente la discusión escaló y se llenó de burlas, especialmente de Alberto del Río hacia Eleazar.

El Patrón comenzó diciéndole a Eleazar que "sigue teniendo miedo", pero el actor respondió que "cómo le iba a tener miedo a un cirquero". Luego agregó: "te viste como un ridículo en la tarde y te vas a ver ridículo ahora".

Eleazar señaló que El Patrón solo intentaba "provocarlo todo el tiempo", pero éste insistía en que "lo tenía sin cuidado" lo que Eleazar pensara. Luego, el luchador comenzó a burlarse de las dotes actorales de Eleazar. "¿Por qué no te picas los ojos y lloras para que a lo mejor causas más lástima?" y "a lo mejor deberías cambiar de profesión porque en la que haces eres muy malo", son algunas de las cosas que dijo.

Alberto del Río hizo una serie de comentarios sarcásticos sobre "ser cirquero", como lo había llamado Eleazar Gómez. "Gano un ch%&o de dinero como cirquero… A lo mejor si tú te volvieras cirquero podrías comprar otras botitas", le dijo.

También lo señaló de menospreciar la lucha libre, pero Eleazar insistió en que solamente se estaba burlando de El Patrón, no de su profesión. "No pongas palabras en mi boca, yo me estoy refiriendo a ti", dijo.

Mientras discutían, El Patrón incluso se burló de Eleazar simulando que se había orinado. "Nada más tápate la pipí, mira ya measte ahí Eleazar, del miedo ya hiciste pipí en la barra".

Eleazar Gómez insistió en que él se había estado burlando de Alberto del Río y que en todo momento había recibido provocaciones.

