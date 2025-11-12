¡Gritos y sombrerazos en La Granja VIP! Eleazar Gómez explotó contra El Patrón: “Me estás faltando al respeto”

El ambiente en La Granja VIP se tensó en este Miércoles de Asamblea, luego de un fuerte enfrentamiento entre Eleazar Gómez y El Patrón. Lo que parecía una charla casual en la sala terminó en gritos, reclamos y acusaciones directas que sacaron a flote viejos resentimientos. La discusión tomó por sorpresa a varios de los granjeros, justo cuando creían que la comida se llevaría en calma.

¿Por qué discutieron Eleazar Gómez y El Patrón en La Granja VIP?

Todo comenzó cuando El Patrón, después de ayudar con la comida, se acercó a Eleazar, quien estaba solo en la sala. Con un simple “¿cómo estás?”, quiso entablar conversación, pero la respuesta fue todo menos tranquila. Eleazar le dijo que ya no le afectaban las malas vibras y aseguró que desde la primera semana lo han querido hacer menos. Eleazar elevó el tono, lo acusó de hablar por la espalda y de esconder sus verdaderas intenciones.

El Patrón se mantuvo en su postura, mientras le pedía que se calmara la voz y le dejara hablar . Sin embargo, Eleazar, visiblemente alterado, le reprochó supuestas agresiones pasadas y le recalcó que no iba a dejarse provocar. La discusión escaló rápidamente, al punto de que Eleazar terminó por levantarse para irse, bajo la excusa que no quería hablar más con alguien que solo busca hacerlo explotar.

El Patrón intentó mantener la calma, aunque en algunas respuestas empleó un tono sarcástico para acusar a Eleazar de victimizarse y conspirar a las espaldas de todos los granjeros.

¿Cómo reaccionaron los demás granjeros tras el pleito?

El altercado fue tan intenso que incluso durante la comida volvió a surgir el tema. Varios granjeros intervinieron para calmar los ánimos, mientras otros como Manola Díez optaron por alejarse de la escena para encontrar refugio en la habitación del Capataz. Alfredo Adame, en su papel habitual de espectador, simplemente siguió comiendo mientras el drama se desataba.

Aunque Eleazar repetía que no se dejaría alterar, su lenguaje corporal y tono decían lo contrario. Las burlas no tardaron en llegar por parte de algunos granjeros, especialmente por su insistencia en que El Patrón quería provocarlo. Lo cierto es que este encontronazo podría marcar un nuevo quiebre dentro del juego. Además, agreguemos que durante el sorteo para formar los equipos del Juego del Poder, Eleazar resultó ser el granjero que no puede participar.

