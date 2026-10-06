Cómo ver GRATIS el 24/7 EN VIVO de La Granja VIP en su quinta semana

La Granja VIP Segunda Temporada inició oficialmente su quinta temporada y con ello la competencia comienza a subir de intensidad. Después de una nueva eliminación y la llegada de un integrante más, los Granjeros deberán reorganizar sus alianzas y prepararse para una semana llena de decisiones, nominaciones, alianzas y posibles traiciones.

Recientemente las estrategias de varios Granjeros han estado bajo el ojo del público ya que han cambiado sus relaciones, amistades e incluso unos han llegado con información como Natalia y Azalia quien previo a nunciarse quién era la eliminada del domingo vieron videos donde algunos compañeros se expresaron de ellas, ya sea para bien o para mal pero ahora esa información ellas la comienzan a usar para sus estrategias.

¿Cómo ver GRATIS el 24/7 EN VIVO de La Granja VIP?

Tras darse a conocer las actividades, retos, pleitos, alianzas incluso labores que han realizado los peones o las faltas que han disminuido el presupuesto de La Granja y aún te preguntas por qué te lo perdiste, por qué no lo viste y quieres seguir al día de TODO lo que ocurre pero no quieres gastar en una suscripción o no sabes dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada de manera GRATIS y EN VIVO, quédate aquí que te decimos cómo ver el 24/7 sin gastar un peso.

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¿Cómo se divide la semana en La Granja VIP?

En La Granja VIP Segunda Temporada cada día tiene una dinámica diferente que puede cambiar el rumbo de la competencia. La semana comienza con los lunes de El Capataz, mientras que los martes se realiza El Duelo, los miércoles llega La Asamblea donde los granjeros se dicen cara a cara por qué quieren que se vayan del reality, los jueves corresponde a La Salvación y los viernes se lleva a cabo La Traición para finalmente darle paso al domingo de la Gala de Eliminación.