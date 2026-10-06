Azalia pone en duda la lealtad de Manelyk y Kunno en La Granja VIP: esta es su condición para seguir siendo equipo

Conforme pasan las semanas, es inevitable que las alainzas en La Granja VIP comiencen a debilitarse y las lealtades se vuelven confusas. Al menos esta es la percepción que tiene Azalia, quien considera que ni Kunno ni Manelyk la tienen como prioridad y ya está dudando de si realmente vale la pena seguir diciendo que son un bloque cuando no siente un apoyo claro para cuando lo necesita.

Y para poner las cosas en claro de una vez por todas, "La Negra" habló con su equipo y les reprochó que nunca la pongan en primer lugar, sobre todo porque saben muy bien que son más fuertes y es menos posible que sean los eliminados. Además, señaló que ocurre lo mismo con Mono Osuna, que ha sido Capataz dos veces y sí ha tratado de favorecerlos, solo que ya no están seguros de si recibirán lo mismo de vuelta.

"Ustedes son mucho más fuertes que Mono y yo. Si realmente somos una alianza, cuando nos vean en riesgo, así como nosotros siempre jalamos parejo, pues hay que echarnos la mano y ayudarnos. Pero bueno, si lo quieren hacer qué bueno y si no, nada es a huev*", dijo la polémica Granjera.

Azalia le reclamó a Kunno y Manelyk que no la salvaran en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Kunno y Manelyk seguirán haciendo equipo con Azalia? La condición que les puso en La Granja VIP

Luego de que estuvo a nada de convertirse en la cuarta eliminada de La Granja VIP, Azalia le reclamó a Manelyk y a Kunno que no la consideraran en su estrategia de salvación, pues no tenían la certeza de que regresaría y cree que la expusieron demasiado. Por lo que para que sus alianzas puedan mantenerse y que tengan la oportunidad de avanzar como un bloque, les puso como condición que si la placa de nominación vuelve a juntarlos, piensen primero en protegerla.

"Yo ayer estuve en riesgo al mil. Es lo único que pido, que si somos una alianza, cuando estemos en peligro entonces poner las cosas en la balanza. También es justo ver quién está en peligro y cuidarlo. Pienso que es lo justo, pero no es una imposición", les explicó "La Negra".

Al respecto, tanto Kunno como Mane le aseguraron que su percepción estaba equivocada, pues en todo momento tuvieron en mente que el equipo siguiera unido, ya que el objetivo era simplemente eliminar a Natalia. Sin embargo, el famoso tiktoker sí le aclaró que en su caso, no puede asegurar que es fuerte, ya que el público le ha dado señales de que su juego no está gustando y por eso le preocupa que lo saquen a la primera oportunidad.