La Granja VIP 24/7
¿Cuántas barricadas de paja se necesitan para detener a los animales de La Granja VIP? ¡No las suficientes! (VIDEO)

Las ovejas y los cerditos continúan ganándose a pulso su reputación como los animales más traviesos y tercos del reality show

Luego de la nueva distribución de tareas por parte del Tío Pepe, las ovejas y los cerditos continuaron ganándose a pulso su reputación como los animales más traviesos de La Granja VIP, pues volvían constantemente al lugar donde se almacenaba su comida pese a la colocación de barricadas de paja.

