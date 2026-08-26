OFICIAL: Anuncian quién es la Granjera número 11 de La Granja VIP Segunda Temporada

Ya llegamos a la revelación número 11 de los Granjeros que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada. Se trata de Daniela Alexis, mejor conocida como "Bebeshita", quien en los últimos años ha destacado por su trabajo en redes sociales e inconfundible personalidad.

Su revelación se hizo en la transmisión de Venga La Alegría, y una de las primeras cosas que descubrimos es que la influencer podría tener una ventaja: su mascota es un cerdito de nombre "Albondiguita", por lo que no es la primera vez que convive con animalitos de granja. Sin embargo, lo que le podría jugar en contra es el clima frío.

Quién es "Bebeshita", la Granjera número 11 de La Granja VIP Segunda Temporada

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram y cerca de 5 millones en TikTok, "Bebeshita" se dedica a compartir contenido enfocado en estilo de vida y viajes, así como sus experiencias día con día. También suele hacer transmisiones en vivo mediante YouTube y es conductora en el podcast "Coytorrea" junto a Pamela Carbajal y Jackie Ibarra; en esta red social cuenta con más de 972 mil seguidores.

Aunque alcanzó la fama en un reality show y ha participado en diversas competencias, esta será la primera vez que la veremos colaborando para mantener una granja real. Aquí no habrá sesiones de fotos ni lujos, sino labores como recolección de huevos, limpieza de establos y cuidado de animales.

En la carrera de "Bebeshita" destacan sus participaciones en producciones como Venga La Alegría y cuando fue cocinera de MasterChef Celebrity.

Quiénes son los Granjeros confirmados de La Granja VIP Segunda Temporada

Tomando en cuenta hasta este miércoles 26 de agosto, aquí tenemos la lista de los 11 Granjeros que se han confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada.



Carlos Trejo Ivonne Montero Kenny Avilés Kevyn Contreras, "Bicolor" Kunno Rafael Mercadante Fernando Lozada María Karunna Niurka Marcos Mónica Escobedo Daniela Alexis, "Bebeshita"

Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada

Será el domingo 6 de septiembre, en punto de las 8:00 P.M., que arranque oficialmente La Granja VIP Segunda Temporada. Además de poder disfrutarlo por televisión abierta por la señal de Azteca UNO, estará disponible en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.