¿Quién es el papá de la hija de Ivonne Montero, una de las participantes en La Granja VIP segunda temporada?

Ivonne Montero es una de las participantes en la segunda temporada de La granja VIP y cuando fue confirmada como la segunda granjera del reality compartió que la primera en enterarse fue su hija Antonella. La pequeña es fruto de su relación con Fabio Melanitto quien formó parte del grupo juvenil Uff.

Ivonne y Fabio se casaron en 2011. Según compartió en su momento la actriz, mantuvieron una relación de un año y medio de novios. Sin embargo, su matrimonio solo duró seis meses.

Fabio quien era 12 años menor que la actriz fue asesinado a tiros en 2018 mientras conducía su motocicleta en la Ciudad de México.

Qué padecimiento sufre la hija de Ivonne Montero y Fabio Melanitto

La hija de Ivonne Montero y Fabio Melanitto, llamada Antonella, actualmente tiene 13 años de edad. La menor nació con una cardiopatía congénita, es decir una malformación en el corazón.

La propia actriz ha compartido que el corazón de su hija no recibe una oxigenación adecuada por lo ha tenido que ser sometida a diversas cirugías.

Cómo seguir todo lo que suceda en La Granja VIP

Ya sea que se quiera seguir lo pase con Ivonne Montero, o con cualquiera de los otros 19 famosos que participan en La Granja VIP segunda temporada, todos los pormenores estarán disponibles a través de la señal de Azteca UNO, la página oficial y la aplicación móvil.

Además, los suscriptores a Disney + tienen acceso a la experiencia 24/7, es decir, podrán seguir a través de esta plataforma de streaming todo lo que suceda en La Granja sin cortes comerciales y sin censura.

Finalmente, cabe recordar que el público podrá votar por sus granjeros favoritos de manera totalmente gratuita. El proceso se realiza a través de la página web oficial o la aplicación móvil y solo está disponible durante ciertos periodos por los que se invitan a estar al pendiente.

