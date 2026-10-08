La Salvación está en juego: cuatro jugadores podrían definir el futuro de esta Granjera

La tabla de nominación volvió a cambiar y esta vez fue el Mono quien movió las piezas al sacar a Mónica Escobedo de la zona de peligro. La decisión le dio un respiro a la participante, pero su permanencia todavía no está completamente asegurada dentro de La Granja VIP. Aunque Mónica logró quedar fuera de la tabla, el panorama podría cambiar nuevamente durante el viernes de Traición, pues todavía existe una posibilidad de que regrese a la placa dependiendo de lo que ocurra en la dinámica.

¿La Salvación de Mónica todavía no es definitiva?

Tras el movimiento de “El Mono” Osuna, Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Pimpinela y Julio Camejo serán quienes compitan por la salvación y la traición. Los cuatro tienen algo en común: todos votaron por Mónica, por lo que sus decisiones durante esta dinámica podrían resultar determinantes para el futuro de la participante.

Ahora, la competencia no solamente definirá quién consigue mantenerse a salvo, sino que también podría abrir la puerta para que Mónica vuelva a la placa. La tensión aumenta porque una sola jugada puede modificar nuevamente la tabla y cambiar a los participantes que quedan expuestos. En este escenario, Mónica consiguió escapar momentáneamente de la nominación, pero todavía tendrá que esperar para saber si realmente logró dejar atrás el peligro. La dinámica del viernes será clave para conocer si permanece fuera de la placa o si termina nuevamente entre quienes podrían enfrentarse a una eliminación.

Además, queda una pieza importante por definirse: si Copetes no realiza una jugada que cambie el panorama, Mónica podría regresar a la placa. Por eso, aunque el movimiento del Mono le permitió salir de la tabla, todavía no puede considerarse completamente salvada. La estrategia dentro de la granja vuelve a tomar fuerza y los próximos movimientos podrían ser decisivos. Por ahora, la tabla cambió, cuatro participantes pelearán por la salvación y Mónica tendrá que esperar para saber si este respiro termina siendo definitivo o solamente temporal.