La emoción detrás de cámaras de la revelación de María Karunna nueva participante de La Granja VIP Segunda Temporada
La Granja VIP Segunda Temporada está a pocos días de su gran estreno y la encantadora María Karunna se une a los granjeros que formarán parte del reality.
¡Gran sorpresa! María Karunna se une a La Granja VIP y viene a darlo todo para conquistar al público. Así se vivió el tour de medios, donde fue presentada en varios programas como Venga La Alegría, Al Extremo, Ventaneando, checa TODO lo que reveló sobre su próxima participación en el reality.