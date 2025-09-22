Él es Alberto del Río, ‘el patrón’ del cuadrilátero que llegará a La Granja VIP

Alberto del Río formará parte de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre. Pese a que a lo largo de su carrera estuvo rodeado de cámaras, es el primer proyecto del luchador en que tendrá que convivir con personas ajenas al cuadrilátero. ¿Está preparado para enfrentarlo? Aquí te contamos un poco de su trayectoria.

El oriundo de San Luis Potosí creció debajo de los cuadriláteros, pues es hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras, incluso, su debut lo hizo bajo el nombre de Dos Caras Jr. y con máscara. Aunque sus más grandes éxitos los obtuvo en la lucha libre, ‘El Patrón’ se interesó por la lucha grecorromana y representó al país en mundiales juniors, Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganó medalla en Juegos Panamericanos. Además, consiguió boleto para Juegos Olímpicos de Sidney en el 2000, pero México no llevó al equipo.

En 2005 se unió al Consejo Mundial de Lucha Libre y sólo dos años después se convirtió en el Campeón Mundial de peso pesado de la CMLL. Para 2010, Dos Caras Jr. dejó la máscara en los vestidores mexicanos y nació Alberto del Río de la mano con WWE, una de las empresas más importantes de la lucha libre a nivel internacional, en donde se consagró como un referente de la marca.

Así fue el paso y la salida de Alberto del Río en WWE

En la empresa que lideró Vince McMahon, el potosí logró lo que pocos mexicanos nacidos en territorio nacional han logrado, pues ganó Royal Rumble 2011, Money In The Bank 2011, Campeonato de los Estados Unidos, Campeonato de la WWE (2 veces) y el Campeonato Mundial Pesado (2 veces). Pese a su desempeño, en 2014, De Río salió del roster de WWE.

En aquel entonces, el luchador explicó que salió de la empresa por un incidente con un empleado de WWE, quien, dijo, emitió supuestos comentarios racistas, a lo que él respondió con una bofetada. La empresa argumentó que ‘El Patrón’ violó las normas de comportamiento.

La última aparición de Alberto del Río arriba de un cuadrilátero se dio el pasado mes de julio, tras ser derrotado por el cubano Ricky Banderas, mejor conocido como El Mesías. Semanas antes de dicho encuentro, perdió el Megacampeonato de AAA contra El Hijo del Vikingo.

En entrevista con un medio nacional, Alberto del Río calificó su carrera en el cuadrilátero como ‘simple y sencillamente maravillosa’. Aún no se tiene claro si ‘El Patrón’ volverá a estar entre las cuerdas, pero su objetivo es claro: triunfar en La Granja VIP 2025.

