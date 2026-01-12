Qué significa tener las uñas ovaladas, según la psicología

Siempre que vamos a la manicura, vamos pensando en el diseño que vamos a escoger o en la forma que vamos a seleccionar; aunque no lo parezca, esas decisiones tienen un fuerte significado en la psicología . Si eres de las que siempre escogen las uñas ovaladas, nos indica algo sobre la personalidad.

Para que no te pierdas todos los detalles al respecto, te explicaremos qué implica usar esa forma de uñas y su simbolismo en la personalidad de los usuarios; no te pierdas los detalles al respecto.

¿Qué significa tener uñas ovaladas?

Por un lado, la cuenta de TikTok de Stephany Iglesias detalla que suelen ser usuarias que representan la delicadeza y feminidad, mientras que el portal de Onix Nail Studio & Peluquería explica que se trata de personas creativas y sensibles.

Para obtener más información sobre el significado, consultamos a una fuente más. En el portal de SNS Nails, explica que se trata de personas elegantes y femeninas, quienes usualmente aprecian la belleza natural y prefieren emplear los estilos atemporales.

En conclusión, la psicología nos revela que se trata de mujeres elegantes y sofisticadas, quienes tienen rasgos creativos y tienden a ser más sensibles. Si eres de las que usa uñas ovaladas, posiblemente cuenten con los rasgos mencionados.

¿Qué diferencia hay entre las ovaladas y las almendradas?

Es muy usual que las usuarias puedan confundir las uñas ovaladas con las almendradas, ya que en un vistazo rápido pueden lucir similares entre ellas, pero son diferentes. Por un lado, las ovaladas, como su nombre lo indica, tienen esa forma circular; aunque la uña se haga más angosta en la punta, mantendrá esa forma.

A diferencia de las almendradas, su gran diferenciador es la punta, que termina en pico o punta, obteniendo la forma similar a la del fruto seco. Ahora con ambas descripciones podrás identificarlas con mayor facilidad, además de conocer el significado que da la psicología al usar dicha manicura. Dinos, ¿esperabas ese resultado?