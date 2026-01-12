Esta es la tendencia que se impone para decorar balcones, según la IA
La IA confirma cómo debes decorar el balcón de tu vivienda. Esta es la tendencia que se impone en 2026.
Comenzó el 2026 y las personas están buscando renovar sus energías, pero también todo lo que las rodea. El hogar es el espacio más importante en la vida de las personas por lo que acondicionarlo resulta necesario para obtener el bienestar y comodidad que se anhelan.
En este marco, el mundo comienza a recibir la presión de las nuevas tendencias por lo que la decoración de los hogares comienza a sufrir modificaciones. Debido a que cada ambiente es especial, en esta oportunidad la Inteligencia Artificial (IA) ha revelado cuál es la tendencia que se impone para decorar balcones.
¿Cómo decorar el balcón de tu hogar?
Para conocer qué tendencia se impone en 2026 para decorar balcones se le consultó a la aplicación Gemini, creada por Google. Esta IA hizo un breve análisis de diferentes bases de datos y comparó las preferencias de quienes se desempeñan en el ambiente de la decoración.
La IA respondió que “para este 2026, la decoración de balcones ha dejado de ser un simple ‘espacio exterior’ para convertirse en una extensión emocional y funcional del hogar”. Por lo tanto, Gemini indicó que “se impone lo que los expertos llaman Minimalismo Cálido y el Diseño Biofílico 2.0”.
¿Qué tendencias se imponen en 2026?
La Inteligencia Artificial no solo se encargó de nombrar las tendencias que se convierten en las preferidas a la hora de decorar un balcón, sino que resumió las claves de cada una de ellas y explica por qué dominan en esta temporada:
- El concepto "In-Out" (Sin límites): Ya no se decora el balcón de forma aislada. La tendencia es que el suelo, los colores y los materiales del salón continúen hacia el balcón para que, al abrir el ventanal, el espacio parezca uno solo. Se están sustituyendo las barandillas de hierro tradicionales por vidrios de seguridad o cables tensados de acero para priorizar la luminosidad y las vistas despejadas.
- Diseño Biofílico 2.0: No se trata solo de poner plantas, sino de crear un ecosistema. Se imponen las plantas nativas (que requieren menos agua), mezclando arbustos con plantas trepadoras en techos y paredes para crear "túneles verdes". Los huertos ya no son solo cajas de madera; ahora se integran en maceteros de cerámica artesanal o estructuras verticales de diseño minimalista.
- Materiales con "alma" y textura: El nogal gana terreno frente a las maderas claras. También se imponen el ratán, mimbre y lino grueso para los textiles. La cerámica y piedra lo hacen en superficies táctiles con vetas naturales y acabados mate.
- Iluminación envolvente: Se acabaron los focos potentes. Ahora se busca una iluminación por capas mediante lámparas de papel y guirnaldas cálidas que se muevan con la brisa para dar dinamismo. Además, se emplean lámparas que se cargan durante el día y se activan mediante apps para crear escenas de luz tenue y acogedora por la noche.