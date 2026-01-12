Filtran terrible video del momento exacto del accidente de avión donde murió el cantante Yeison Jiménez

El cantante Yeison Jiménez murió en un accidente de avioneta en el que iba acompañado de cinco personas. Horas después del fatal incidente, se filtró en redes sociales el video que captó el momento exacto del desplome.

Un material difundido por el medio La FM muestra cómo la aeronave se precipitó en terrenos de fincas privadas en Romita, municipio de Paipa, alrededor de las 16:00 horas de este 10 de enero.

#Regiones | La FM conoció un video en el que se evidencia el momento en el que se precipitó la avioneta en la que se dirigía Yeison Jiménez y su equipo en fincas privadas de la vereda Romita, en Paipa (Boyacá). pic.twitter.com/xOjbw7IKcZ — La FM (@lafm) January 12, 2026

¿Qué pasó en el accidente donde murió el cantante Yeison Jiménez?

La avioneta en la que viajaban Yeison Jiménez y su equipo había despegado del Aeropuerto Juan José Rondón con destino a Medellín; sin embargo, pocos minutos después se desplomó, según confirmaron las autoridades . No hubo sobrevivientes.

El cantante de temas como ‘Aventurero’ y ‘Guaro’ viajaba junto a Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, además del capitán Hernando Torres.

El cantante Yeison Jiménez murió en un accidente de avioneta.|(Instagram @yeison_jimenez)

Un testigo explicó a Noticias Caracol cómo ocurrió el accidente, señalando que la avioneta volaba a baja altura e hizo un giro hacia la derecha en forma de “U”. Posteriormente, realizó otro giro y fue entonces cuando cayó en picada.

La Policía de Colombia se encuentra investigando qué pudo haber ocurrido con la aeronave para determinar la causa del accidente.

¿Quién era Yeison Jiménez, el cantante que murió en un accidente de avión?

Yeison Jiménez era un cantautor y compositor colombiano de 34 años que alcanzó la fama gracias a éxitos como ‘Vete’, ‘Hasta la madre’ y ‘Ni tengo ni necesito’, por mencionar algunos.

Este es el comunicado con el que confirmaron la muerte de Yeison Jiménez.|(INSTAGRAM)

Antes de ser reconocido a nivel nacional, Yeison se dedicaba a cargar y vender aguacates en el Mercado de Abastos de la ciudad de Bogotá.

En redes sociales, sus más de cinco millones de fans enviaron mensajes de tristeza y se despidieron del artista. Su equipo compartió un comunicado para expresar el dolor por tan inesperada pérdida: “Hoy no solo despedimos a un artista, despedimos a un hijo, un hermano y un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”, señalaba el documento.