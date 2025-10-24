POLÉMICA: ¿A quién traicionará HOY El Patrón en La Granja VIP? Así podría quedar la lista de peones nominados

Durante las próxima semanas los viernes ya no serán tranquilos pues La Granja VIP México ha llegado a sacudir todo, incluso los días de la semana, donde La Traición podría venir en cualquier momento sobre cualquier granjero…

El día de ayer pudimos ver a “El Patrón” Alberto del Río ganar La Salvación, con lo que ha garantizado una semana más de permanencia dentro de La Granja, pero no sólo tendrá este beneficio, pues ahora podrá encender la polémica e intercambiar el lugar de uno de los peones por algún otro granjero o granjera.

¿Quién será la víctima de “El Patrón” en La Traición?

Tras algunos días de tensión, Alberto del Río, se la podría cumplir y nominar a “El Golden Boy”, sentenciando sus próximos días dentro de este reality, aunque como se han visto las cosas, es impredecible a qué nominado salvará.

¿Lis Vega, Sandra Itzel o Eleazar Gómez? Alguno de estos peones se salvará pero todo dependerá de la estrategia del luchador profesional, quien definirá el destino de algún participante de este reality show que día a día está enamorando y sorprendiendo a todo México pues en cuestión de segundos cualquier cosa podría suceder.

Será este domingo cuando podremos ver quién será el granjero que se despedirá de La Granja VIP México, por lo que cada minuto que pasa es de suma importancia para votar por la permanencia de estos.

¿Cómo puedo votar para salvar a mi granjero favorito?

Ya sea que elijas salvar al nuevo peón o a quien quede entre Lis Vega, Sandra Itzel o a Eleazar Gómez, deberás de usar tus 10 votos diarios, pero eso no es todo pues si quieres acceder a 10 votos extras, deberás responder una breve encuesta después de haber gastado tus primeros 10 votos como desees en nuestro sitio web la App de TVAztecaEnVivo.

Es importante mencionar que los “votos heredados” que eran de el peón salvado por “El Patrón” pasaran a ser del nuevo nominado o nominada.