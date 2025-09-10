Las artes marciales mixtas de Jawy vs las patadas de bicicleta de Alfredo Adame ¿Próxima pelea en La Granja VIP México?

Los primeros dos granjeros revelados que formarán parte de La Granja VIP México son “El Golden Boy” Alfredo Adame y Jawy Méndez, quienes por años han destacado exitosamente en el mundo del entretenimiento mexicano y sí en el de las peleas…

Por un lado tenemos a Jawy, quien ha tenido combates oficiales de MMA: Mixed Martial Arts (artes marciales mixtas) y por otro, está uno de los karatekas más destacados de México, Alfredo Adame quien ha practicado este arte marcial desde que era un niño de siete años.

¿Habrá pelea de Alfredo Adame y Jawy Méndez en La Granja VIP México?

Cabe recordar que las primeras declaraciones de Adame se empalman con las de Méndez, quienes aseguraron que no van con alguna estrategia definida… Pero que “tampoco se van a dejar de nadie”, compartiendo claramente sus posturas hasta cierto tiempo pasivas.

Con esto podemos ver cierta compatibilidad de ideas y en La Granja VIP México todo podría pasar, desde una gran amistad entre este par de personalidades, hasta un combate amistoso (¿O no?); pues Adame es muy conocido por sus letales patadas de bicicleta y a su vez Jawy ha compartido en redes su arduos entrenamientos de artes marciales.

¿Cuándo podremos ver a este par en acción?

La Granja VIP México 2025 iniciará el domingo 12 de octubre, por lo que a un mes no podemos esperar para ver a estas celebridades (y las que faltan) dejando lo mejor de sí mismos en un reality que nos mostrará su lado más animal y seguramente nos dará muchas sorpresas.

Este fresco programa estará bajo la conducción de Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza, quienes se encargarán de supervisar que cada actividad dentro de La Granja y nos harán sentir junto a nuestras celebridades favoritas.

¿Estás listo granjero? No te pierdas ningún detalle de este programa que cada vez nos comparte más emocionantes detalles, siendo la mejor apuesta televisiva de este año.