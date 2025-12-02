¡Pide respeto! El Patrón le pide a Sergio Mori y Eleazar Gómez que sí le obedezcan como El Capataz
El Patrón dice que otros granjeros que fueron Capataz, como Fabiola Campomanes, no tuvieron “necesidad de arrearlo”. Ahora pide lo mismo a Sergio y Eleazar.
En la semana 8 de La Granja VIP, El Patrón tiene el rol de El Capataz por primera vez. Durante la guardia de la vaca “Jacinta”, Alberto del Río le pidió a Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori que le hagan caso a sus indicaciones, así como él fue respetuoso con el orden de otros granjeros que tuvieron este puesto.
