¡Pide respeto! El Patrón le pide a Sergio Mori y Eleazar Gómez que sí le obedezcan como El Capataz

El Patrón dice que otros granjeros que fueron Capataz, como Fabiola Campomanes, no tuvieron “necesidad de arrearlo”. Ahora pide lo mismo a Sergio y Eleazar.

En la semana 8 de La Granja VIP, El Patrón tiene el rol de El Capataz por primera vez. Durante la guardia de la vaca “Jacinta”, Alberto del Río le pidió a Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori que le hagan caso a sus indicaciones, así como él fue respetuoso con el orden de otros granjeros que tuvieron este puesto.

La Granja VIP
Alberto del Río
Sergio Mayer Mori
