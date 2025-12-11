¿El team muro logrará llegar a la final de La Granja VIP? ¡Esto dice la IA sobre el equipo de Alfredo Adame y Eleazar Gómez!

Han pasado nueve semanas desde que dio inicio La Granja VIP . Desde entonces, ocho granjeros han tenido que decirle adiós al reality más importante de la televisión de habla hispana, en la actualidad, dejando solo a siete concursantes más dentro de la contienda, de cara a la Gran Final. Entre ellos se encuentran Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes conforman el Team Muro, una de las duplas favoritas por muchos… aunque odiadas por otros.

Debido a la evidente división entre el team muro y el resto de los concursantes, los fanáticos de la Granja VIP han comenzado a cuestionarse si la dupla logrará llegar a la Gran Final, especialmente ahora que se está en el último empujón de la competencia . Dicho esto, la inteligencia artificial (IA) ha hecho sus predicciones y el resultado es excepcional.

La Granja VIP: ¿Llegará el team muro a la Gran Final? Esto dice la IA

De acuerdo con la IA, una final con el Team Muro SÍ es posible, aunque NO segura. Si bien ambos integrantes continúan dentro de la competencia, la rivalidad con el resto de los concursantes podría jugar en su contra, por lo que es importante un reacomodo de alianzas, especialmente, luego de que Sergio Mayer Mori dejó en claro que él está jugando solo, lo que ha encendido las alarmas del team. No obstante, tanto Adame como Gómez se mantienen firmes.

“De nadie necesitamos”, reveló Adame tras la confesión de Mori. Por su lado, Eleazar piensa de manera similar, pues confía en su team y en el apoyo del público, sobre todo, ahora que está nominado, pues es la audiencia quien tiene la última palabra.

Por el contrario, Kim Shantal, La Bea y César Doroteo se mantienen fuertes como parte del Team Cacaraqueo, quienes son los principales oponentes de Alfredo y Eleazar. Y tú, ¿qué team eres?

¿Cuándo es la Gran Final de La Granja VIP?

La Gran Final de La Granja VIP está programada para el próximo domingo, 21 de diciembre, por lo que aún queda poco más de una semana para conocer a los finalistas de esta primera temporada.

¿Qué participantes continúan en la competencia?

Tras la eliminación de Fabiola Campomanes , los granjeros que permanecen dentro de la competencia, hasta el domingo de eliminación, son:



Alfredo Adame

Kim Shantal

César Doroteo, “Teo”

La Bea

Alberto del Río, “El Patrón”

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes, en punto de las 9:00 p.m. y los domingos, a las 8:00 p.m., para presenciar la Gala de Eliminación.