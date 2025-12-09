Fabiola Campomanes recuerda con alegría su paso por La Granja VIP: “Jugué como mejor pude hacerlo”

Durante una transmisión en vivo con Malleza, Fabiola Campomanes, la octava eliminada de La Granja VIP, habló sobre algunos de sus mejores momentos al interior del reality show, como sus ratos de diversión en las fiestas y su vínculo con Sergio Mayer Mori .

La actriz aseveró que siempre fue muy auténtica y que nunca se guardó nada en cuanto a la interacción con sus compañeros. Además, aprovechó para profundizar en que sentía que los granjeros bajaban la guardia para dejar ver cómo eran realmente durante las clases de yoga que compartía a menudo con ellos.

Por otro lado, afirmó que no consideró haber arruinado junto a Sergio Mayer Mori el periodo en el que César Doroteo se desempeñó como Capataz de La Granja VIP, pero también hizo énfasis en que sus compañeros, a excepción de Lis Vega, no trabajaron tanto durante su mandato en la codiciada posición.

Fabiola aprovechó el espacio para hablar de la conexión que tuvo con Lolita Cortés y compartió lo mucho que le dolió la salida del reality show de la implacable jueza de 'La Academia' debido a que fue una de las pocas personas que le abrió su corazón.

Campomanes también recordó un incidente que tuvo con La Bea luego de una de las fiestas que compartieron y que se le acercó después para ofrecerle una disculpa por su inadecuado comportamiento.

Por otro lado, la octava eliminada le afirmó a Malleza que la única persona que no quiere que salga esta semana de La Granja VIP es Sergio Mayer Mori y sentenció que a todos se les caerá la careta muy pronto.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el segundo Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Sergio Mayer Mori, y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

