Eleazar Gómez lamenta la eliminación de Fabiola Campomanes y le manda un mensaje

Eleazar Gómez admitió que no esperaba la eliminación de Fabiola Campomanes y aseguró que le agarró mucho cariño.

Durante la noche del domingo 7 de diciembre, Eleazar Gómez se dio un momento para hablarle al público sobre la eliminación de Fabiola Campomanes; incluso le mandó un mensaje y le dijo que aportó mucho al juego. También aseguró que la competencia se pone cada vez más intensa y se nota la “mala energía” de algunas personas.

