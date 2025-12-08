¡Estás a tiempo! ¿Hasta qué hora puedo votar para el Duelo de Nominación de La Granja VIP HOY?

¿Estás listo para los últimos días de La Granja VIP? Todo lo bueno tiene su final, y aunque nos da tristeza, la felicidad también los invade, pues este reality show nos ha dado semana a semana grandes momentos que quedarán para siempre en la televisión mexicana como hace años no se veía.

Sabemos que nuestros granjeros son una parte esencial para la realización de este reality aunque nuestro público es quien hace La Granja VIP , por lo que en estas últimas semanas, TÚ decidirás quienes serán los granjeros que estarán dentro de El Duelo de Nominación, lo cuál prácticamente podría complicar su pase la Final.

¿Hasta a qué hora puedo votar hoy en La Granja VIP?

Para votar y elegir tus granjeros para El Duelo Nominación de La Granja VIP tendrás hasta las 9:30 pm aproximadamente, pues al ser un programa en vivo, estaremos al pendiente de la señal de Adal, ¡Por lo que estás a gran tiempo de elegir a tus granjeros que quieres ver nominados en esta semana 9 antes de la final!

Para votar en La Granja VIP tienes dos maneras muy sencillas y rápidas, con las que si has estado al pendiente, lo más probable es que ya estés familiarizado, pues se trata de votar por nuestro sitio web oficial y nuestra app TVAztecaEnVivo.

Si decides votar a través de nuestro sitio oficial, debes de entrar al siguiente sitio y elegir a tu o tus granjeros que te gustaría ver en El Duelo , recuerda que puedes emitir tus votos todos a un mismo participante o a diferentes y si respondes a una breve encuesta, conseguirás automáticamente 10 VOTOS EXTRAS.



, recuerda que puedes emitir tus votos todos a un mismo participante o a diferentes y si respondes a una breve encuesta, conseguirás automáticamente 10 VOTOS EXTRAS. Por otro lado, si preferiste votar desde la app de TVAztecaEnVivo, deberás de ir a la sección de La Granja VIP, donde en seguida podrás encontrar el apartado de los granjeros que pueden estar en El Duelo de Nominación.

¿Cuándo es la Final de La Granja VIP?

Es importante recordarte que esta es la semana número nueve de La Granja VIP, por lo que este gran reality ya está llegando a sus días finales, siendo este próximo domingo 21 de de diciembre el día de la gran Final.

¿Por quienes puedo votar para el Duelo de Nominación?

La Bea

César Doroteo

Eleazar Gómez

Kim Shantal

Sergio Mayer Mori

Es importante mencionar que Alfredo Adame NO puede estar el El Duelo de Nominación ya que es El Capataz de la semana y por otro lado, luego del altercado que Alberto "El Patrón" Del Río tuvo con Eleazar Gómez, el primero mencionado se fue automáticamente directo a la placa de Nominados, por lo que no es un granjero elegible.