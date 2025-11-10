Ellos son los nuevos PEONES de La Granja VIP. ¡Uno de ellos por decisión del público!

Una nueva semana para enfrentar los retos como peones de La Granja VIP, pero en esta ocasión, las cosas fueron algo distintas, ya que solo se decidieron a tres de los peones por los votos de los granjeros; sin embargo, esta noche, uno de ellos fue elegido por el público. Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame, Kim Shantal y Eleazar Gómez, serán los nuevos peones, quienes tendrán que despertarse a primera hora todos los días para atender las necesidades de los animales de La Granja y, por supuesto, para preparar el desayuno al resto de los granjeros.

¿Cómo fue la elección de los peones en La Granja VIP?

Al principio de esta Gala se dio a conocer que el público tendría en sus manos la decisión de votar para elegir a uno de los peones de la semana y la mayoría de los votos apuntaron a Sergio Mayer Mori, quien reaccionó de muy buena manera, comentando: "ya lo sabía".

Por otra parte, los tres peones faltantes fueron seleccionados de forma clásica, cada granjero dio su voto a otro y los tres con mayor número de votos quedaron automáticamente como peones, así fue la votación:

Sergio Mayer Mori votó por Alfredo Adame y Eleazar

Fabiola Campomanes votó por Kim Shantal y Alfredo Adame

Kike Mayagoitia votó por Kim Shantal y Alfredo Adame

César Doroteo votó por Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame

Kim Shantal votó por Manola Díez y Alfredo Adame

Jawy votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Lis Vega votó por Kim Shantal y César Doroteo

Alberto del Río votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Manola Díez votó por Kike Mayagoitia y Kim Shantal

Eleazar votó por Kim Shantal y Sergio Mayer Mori

Alfredo Adame votó por Eleazar Gómez y por Kim Shantal

La Bea votó por Manola Díez y Sergio Mayer Mori

¡No te lo pierdas! Esto pasa día a día en La Granja VIP

No te pierdas de ningún detalle en el 24/7 de La Granja VIP, donde podrás ver absolutamente todos los movimientos que hacen cada uno de los granjeros, desde que comienza el día, hasta que se oculta el sol. Recuerda que cada día hay distintas dinámicas que pueden cambiar el rumbo de los participantes del reality.