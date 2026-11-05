ÚLTIMA HORA: Lista de NOMINADOS de La Granja VIP tras La Asamblea de hoy, 4 de noviembre

Aunque aún quedan 11 Granjeros en La Granja VIP Segunda Temporada, la tensión se hace más perceptible, ya que todos desean permanecer en el reality, teniendo una mayor probabilidad de éxito de obtener el premio y el dinero. Hoy, 4 de noviembre, después de La Asamblea, Julio Camejo, Daniela "Bebeshita", Mario "Mono" Osuna, Ivonne Montero y Natalia Alcocer forman parte de la lista de nominados de hoy, 4 de noviembre.

Sin embargo, no deben preocuparse todavía, ya que los Granjeros aún tienen cierta posibilidad de salvarse en los siguientes días antes de La Gala del Domingo.

VIDEO: Kunno SE RAPA durante la Gala de La Granja VIP, ¿a cambio de qué?

¿Qué falta para tener la lista definitiva de nominados de La Granja VIP?

Como lo mencionamos anteriormente, los Granjeros que se encuentran en la lista de nominados después de La Asamblea de hoy, aún tienen dos oportunidades más para salvarse. La primera de ellas es el Jueves de La Salvación, una vez que termine la dinámica de "Echar Tierra", algunos tendrán la oportunidad de enfrentarse al circuito, logrando salir de la Tabla de Nominados, además de ser el responsable en La Traición del viernes.

Por otro lado, el Granjero vencedor de La Salvación, el viernes tendrá la oportunidad de salvar a otro Granjero de la Tabla de Nominados, pero además deberá meter a otro a la placa, siendo un momento decisivo, además de darse a conocer la lista final, quienes estarán en total riesgo de eliminación en La Gala del Domingo de La Granja VIP.

¿Desde cuándo puedes votar para salvar a un nominado?

Para los Granjeros que forman parte de la Lista de Nominados, deben aprovechar las votaciones, ya que con ellos podrían salvarse de la eliminación el domingo. El portal de votos se abre al finalizar La Asamblea de los miércoles, por lo que es importantes que los fans de los Granjeros comiencen a ayudarlos para que sigan en el reality.

Para que los comiences a ayudar hoy, 4 de noviembre, puedes DAR CLICK AQUÍ , en automático serás llevado a un portal en el que podrás ver a los Granjeros en riesgo de eliminación, solamente selecciona a tus favoritos, ya sea que dejes todos tus votos a un solo Granjero o los dividas entre varios, al tener una decisión selecciona el botón de "Enviar Votos".

Otra opción que puedes intentar, es ingresando a la app de "TV Azteca en Vivo", da clic a "¡Vota por tu Granjero Favorito!" y realiza los pasos que te explicamos al inicio, no dejes pasar el tiempo en La Granja VIP.