El equipo de Manelyk teme perder a un aliado: creen que este Granjero SALDRÁ de La Granja VIP el domingo

Ya tenemos a los primeros cinco nominados que integran la tabla provisoria de cara a la Gala de Eliminación que se llevará a cabo el próximo domingo. Los Granjeros que se encuentran en peligro son Pimpinela Escarlata, Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Julio Camejo y Pascal Nadaud. El grupo de Manelyk González intuye que uno de sus amigos podría ser eliminado.

En una conversación entre Mane, Mario “Mono” Osuna, Azalia Ojeda y La Bebeshita comenzaron a debatir sobre quién será el próximo participante en ser eliminado de La Granja VIP. A pesar de que pusieron en duda la continuidad de Natalia Alcocer, la mayoría llegó a la conclusión de que Pascal es uno de los nominados “más débiles” y podría dejar el reality en la siguiente gala.

Manelyk y su grupo temen de la salida de Pascal

Azalia comenzó diciendo que Pimpinela Escarlata podría ser el próximo nominado, principalmente por haber dicho públicamente que tiene intenciones de dejar el reality. Sin embargo, no todos coincidieron. Bebeshita lo nombró, pero también resaltó a Natalia y a Pascal dudando de ambos respecto al apoyo que tienen del público.

Luego se refirieron a quién podría abandonar la granja por “maceta” y allí estuvo la incógnita: “¿Pascal no será maceta?”, expresó Manelyk ante sus amigos. Posteriormente, Bebeshita compartió que el público estaría en contra de Pascal por el tenso momento que vivió con Kevyn Contreras luego de la fiesta del viernes pasado.

“Se puso súper loco con lo de Kevyn. Siento que eso…”, expresó La Bebeshita y luego Azalia se sumó: “¿Será qué por eso lo nominó la gente?”. Mane comentó que seguramente haya sido por eso y los fanáticos de Bicolor mandaron a Pascal a modo de venganza por ser su principal enemigo dentro del reality.

Luego, Azalia le preguntó a “Mono” que pensaba al respecto y, con voz desalentadora, dijo: “Podría pensar que Pascal”. En este contexto, el grupo de Manelyk teme con que el atleta sea el quinto eliminado y, por ende, pierdan a uno de sus aliados de cara al futuro.

Pascal no podra salir de la tabla de nominación

Pascal Nadaud irá directamente a la quinta Gala de Eliminación de La Granja VIP. Natalia Alcocer utilizó el poder del Huevo Dorado para enviarlo a la tabla, por lo que el atleta no podrá competir en el Juego de Salvación y tendrá que enfrentar la votación del público.

“La Vikinga” consiguió este beneficio luego de aceptar una tentación que redujo el presupuesto semanal de los Granjeros. Aunque Pascal no recibió votos negativos durante la Asamblea, su decisión lo dejó en peligro de abandonar el reality el próximo domingo 11 de octubre.

En este contexto, el grupo de Manelyk tendrá que esperar al resultado de la gala para saber si conserva a uno de sus aliados. Las dudas sobre el respaldo de Pascal son parte de las especulaciones de sus compañeros: su continuidad dependerá del apoyo que reciba del público.