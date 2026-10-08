OFICIAL: LISTA completa de NOMINADOS en la quinta semana de La Granja VIP, uno de ellos puede ser Eliminado

Este Miércoles de Asamblea se dió a conocer la lista completa de los nominados de la quinta semana de La Granja VIP, en esta ocasión son Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela, Pascal Nadaud y Natalia Alcocer. Cada uno de ellos se encuentra en una posición vulnerable ya que podría quedar eliminado de la competencia y abandonar el reality el próximo domingo 11 de octubre.

¿Cómo votar para salvar a los nominados de la quinta semana de La Granja VIP?

El papel del público en La Granja VIP es determinante ya que este, a través de su voto, decidirá quiénes se salvan y quién queda fuera. A continuación te decimos cómo votar de forma rápida y muy sencilla.

Para emitir tu voto solo deberás ingresar a nuestro sitio web, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección de “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda. En cuanto entres deberás seleccionar la sección “Vota” y listo, estarás en la sección de votos, ahí encontrarás el nombre de los nominados y tendrás 10 votos para repartir como tú lo prefieras. Por otro lado, puedes ingresar de forma directa DANDO CLICK AQUÍ.

“Tienes ego": Natalia Alcocer EXPLOTA contra Kevyn Contreras “Bicolor” por no cumplir las reglas en La Granja VIP

¿Quién es el Capataz y quiénes son los Peones de la quinta semana de La Granja VIP?

Durante la quinta semana de La Granja VIP el puesto de Capataz lo tiene Kunno, él durante estos días tomará el puesto de líder, coordinará actividades y asignará tareas a cada uno de los Granjeros. Por su parte, los Peones, e esta semana, son Pablo Montero, Niurka, Julio Camejo y Marío "Mono" Osuna, ellos son quiénes perderán comodidades y tendrán que cumplir con responsabilidades como ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

“Trágatelo de la basura": Manelyk ESTALLA y le arrebata el plato de comida a Kevyn en La Granja VIP (VIDEO)

Respecto a su alimentación, no pueden comer lo que ellos quieran debido a que su alimentación se reduce a una elección específica de alimentos que tienen permitido consumir. Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero además de que se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros. Si alguno de ellos rompe las reglas, habrá consecuencias ya que una de ellas es que disminuye el presupuesto semanal con el que todos cuentan.

