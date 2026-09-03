¡No se lo esperaban! Esta fue la primera misión en la experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada (VIDEO)

La Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temorada convocó a famosos creadores de contenido, quienes serán los primeros en conocer de cerca las instalaciones y dinámicas que le esperan a los Granjeros. Y para que todo fuera más realista, el Tío Pepe les impuso como primera tarea el entregar sus teléfonos, pues en el tiempo que estén dentro deberán concentrarse en las misiones y los animalitos.