Fernando Lozada revela que ya perdió 10 kilos en La Granja VIP: el antes y después de su IMPACTANTE transformación

Para Fernando Lozada de La Granja VIP, lo más difícil no es el aislamiento ni la convivencia, sino todas las modificaciones que tuvo que hacerle a sus rutinas y que parece, ya están pasándole factura. Esto porque luego de ocho semanas en competencia y casi cuatro como Peón, empezó a notar que se veía más delgado y la ropa le quedaba grande, pero nunca imaginó que la razón era que ya bajó 10 kilos.

Y es que luego de varios días sospechando de que había perdido peso, finalmente pudo confirmarlo en una revisión y le informaron que ahora pesa 79 kilos, cuando llegó pesando 89. Además de lo que la báscula reflejó, el Granjero piensa que lo que se nota es en que su cuerpo ya no se ve tan musculoso como antes y el marcaje de abdomen, brazos y piernas que logró con ejercicio, empezó a desvanecerse.

El físico de Fernando Lozada ha cambiado mucho desde que entró a La Granja VIP|ESPECIAL

¿Qué le pasó a Fernando Lozada? Esta es la razón por la que ya no quiere ser Peón de La Granja VIP

A pesar de que siempre trata de tomar las cosas de la mejor manera y ha procurado no enojarse cada que lo mandan al Granero, Fernando Lozada piensa que ya necesita descansar para que su cuerpo no siga transformándose. Esto porque desde su perspectiva, siendo Peón no solo come menos, sino que también hace tareas físicas que influyen en todos estos cambios.

Cabe recordar que el conductor de "Al Extremo" ya había hablado sobre este tema la vez que tuvo un alarmante incidente tras el Juego de Salvación en La Granja VIP. En esa ocasión, después del esfuerzo que hizo para ganar, empezó a sentirse mal y el equipo médico tuvo que intervenir, pero afortunadamente no pasó a mayores.

Fernando Lozada lleva 10 kilos menos desde que llegó a La Granja VIP|ESPECIAL

Eso sí, Fer mencionó que estaba faltándole comida y Adal Ramones le confirmó que la dieta del Peón sería modificada, para que ahora también puedan comer frutas. Por lo que ahora los que tienen este rol, se alimentan de sardinas, arroz, frijoles, atún, huevo, manzanas y plátanos.