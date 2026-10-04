¿Quién será el Granjero número 21? Revelan nuevas pistas en La Granja VIP

La Granja VIP Segunda Temporada prepara una nueva sorpresa para sus participantes. Mientras los Granjeros esperan conocer quién abandonará el reality en la cuarta eliminación, la llegada de un nuevo integrante también genera expectativa. Ahora, un expediente secreto ofrece algunas pistas sobre su identidad.

El anuncio del Granjero número 21 abrió las especulaciones sobre quién podría incorporarse al programa. Sin embargo, las características que aparecen en la imagen dejan una pregunta sobre la mesa: ¿se tratará de otra celebridad o de una sorpresa distinta a la que muchos esperan?

¿Qué pistas revelaron sobre el Granjero número 21?

La imagen publicada por TV Azteca en redes sociales presenta un documento con el encabezado “Expediente secreto: nuevo integrante de La Granja”. Allí, tanto el nombre como la procedencia aparecen como información confidencial. La edad tampoco fue revelada y está representada con signos de interrogación.

A pesar del misterio, el expediente describe al nuevo integrante como alguien “inquieto y curioso”, cuya mayor cualidad es la lealtad. También señala que su debilidad es la comida y que su pasatiempo favorito consiste en pasar tiempo al aire libre.

Su nivel de energía está representado con cinco emojis de fuego, dando a entender que encenderá la granja. Además, tiene una habilidad especial para “hacerse querer”, aunque su peor hábito sería “meterse donde no lo llaman”. Estas características son las principales pistas disponibles para intentar resolver el anuncio.

¿Cuándo se conocerá al Granjero número 21 de La Granja VIP?

La llegada del integrante número 21 fue anunciada por Kristal Silva para este domingo 4 de octubre, durante la gala de La Granja VIP. Su presentación compartirá la noche con la cuarta eliminación de la temporada.

La transmisión comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Ese horario corresponde al inicio de la gala, por lo que habrá que seguir el programa para conocer el momento de la revelación.

Mientras tanto, el nombre permanece bajo reserva. El expediente ofrece nuevas características, pero la respuesta definitiva llegará cuando se abran las puertas de la granja.