Granjeros intuyen quién será el cuarto ELIMINADO de La Granja VIP: “La veo en peligro”

Este domingo 4 de octubre tendremos una nueva Gala de Eliminación donde uno de nuestros Granjeros abandonará el reality de forma definitiva. A pocas horas de la gala, los participantes comenzaron a debatir sobre quién será el cuarto eliminado de La Granja VIP, tras las salidas de Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna y Carlos Trejo.

Manelyk González y Kunno fueron dos de los Granjeros que platicaron acerca de la tabla de nominación, donde seis participantes se encuentran en riesgo de abandonar el reality. A pesar de la alta cantidad de nominados, ambos influencers llegaron a la conclusión de que Kenny Avilés es la Granjera que tiene mayor posibilidades de dejar la granja.

¿Kenny Avilés la próxima eliminada de La Granja VIP?

Manelyk fue quien comenzó con la conversación. “¿Sabes qué es lo que me da como cosita? Kenny. Osea, la siento un poco en peligro”. Posteriormente, la creadora de contenido justificó su respuesta diciendo que la colocó el público en la tabla de nominación, dejando en claro que fue una advertencia hacia la vocalista de Kenny y los Eléctricos.

Sin embargo, Kunno defendió a Avilés diciendo que trabajó muchísimo a lo largo de la semana para que el público notara su esfuerzo, pese a su edad. De todos modos, Kenny aparece como una de las nominadas más vulnerables respecto al resto de nombres que existen en la tabla. Lo cierto es que ya logró superar una Gala de Eliminación el fin de semana pasado, por lo que llega a esta cuarta gala con experiencia.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la cuarta semana?

Tras los cambios que dejó La Traición, seis Granjeros llegan en riesgo a la cuarta Gala de Eliminación. Kenny Avilés deberá competir por el apoyo del público junto con los siguientes participantes:



Manelyk González.

Natalia Alcocer.

Azalia Ojeda.

Fernando Lozada.

Rafael Mercadante.

Rafa fue el último en incorporarse a la tabla por decisión de Julio Camejo. Por su parte, Bebeshita eligió salvar a Kunno, quien aseguró su permanencia durante una semana más. De esta manera, la lista quedó definida para la eliminación de este domingo.

¿A qué hora es la Gala de Eliminación de la cuarta semana?

La cuarta Gala de Eliminación de La Granja VIP comenzará este domingo 4 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la transmisión se conocerá quién deberá abandonar la competencia y se sumará a La Coreañera, María Karunna y Carlos Trejo.

Podrás seguir la gala EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO, además del sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. El horario corresponde al inicio del programa, por lo que habrá que seguir la emisión para conocer al cuarto eliminado.