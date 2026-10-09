El grupo de Natalia va por La Salvación y ya tiene a un Granjero en la mira para mandarlo a la tabla

Este jueves 8 de octubre se llevará a cabo La Salvación, dinámica donde uno de los nominados abandonará la tabla para luego tener en sus manos el poder de La Traición. El grupo de Natalia Alcocer se vio muy perjudicado tras la Asamblea del miércoles, ya que cuenta con varios representantes en la tabla de nominación.

Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Natalia, Ivonne Montero y Pascal Nadaud son los cinco nominados de la semana. Sin embargo, Pascal no afrontará La Salvación por el poder extra del Huevo Dorado que utilizó “La Vikinga” sobre él. Esto quiere decir que su grupo tiene la dinámica de hoy asegurada y ya planean a quién mandar a la tabla el próximo viernes.

Un integrante del grupo de Natalia ganará La Salvación

Al estar bloqueado, Pascal no podrá disputar La Salvación y, por ende, no quedarán “rivales” para el grupo de Natalia. Julio Camejo cambió de bando tras la Asamblea del miércoles, por lo que cualquier resultado, sin importar el “Echar Tierra”, será beneficioso para el equipo que tiene como participantes a Rafael Mercadante, Kevyn Contreras, entre otros, además de los nominados.

Esto quiere decir que ya sea Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Natalia o Ivonne Montero tendrá la posibilidad de tener el poder de La Traición y así enviar a uno de sus rivales a la tabla definitiva de la Gala de Eliminación. Los Granjeros ya analizaron las posibilidades y tienen un objetivo claro: Mario “Mono” Osuna.

Mono Osuna es el apuntado por el equipo de Natalia

Rafa Mercadante fue el encargado de mandar el debate a la mesa: “¿Para ustedes, quién es el miembro de aquel lado que pueda odiar más el público? ¿Fernando que hizo trampa o el Mono que ha sido soberbio?”, expresó el actor.

La respuesta del grupo entero fue unánime: Mono Osuna. En este contexto, el ganador de La Salvación buscará utilizar el poder de La Traición para enviar al exfutbolista a la tabla de nominados del próximo domingo. Todo está por verse en la gala de este jueves 8 de octubre.

¿A qué hora es la quinta Salvación de La Granja VIP?

La quinta Salvación de La Granja VIP se llevará a cabo este jueves 8 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala podrá seguirse en vivo por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

El resultado será clave para los planes del grupo de Natalia. Quien consiga abandonar la tabla tendrá el poder de La Traición para la gala del viernes 9 de octubre. Allí se conocerá si mantienen su estrategia contra Mono Osuna o cambian de objetivo antes de la eliminación.