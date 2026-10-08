Por qué Pascal no puede participar de La Salvación de La Granja VIP y va DIRECTO a la Gala de Eliminación

Pascal Nadaud afrontará una semana distinta en La Granja VIP Segunda Temporada. El atleta había conseguido superar el Duelo de Nominación que lo alejó de la tabla de nominados, pero su tranquilidad duró poco. Una decisión durante la Asamblea volvió a poner en riesgo su permanencia y, además, le cerró una de las principales oportunidades para salvarse.

El movimiento ocurrió durante la gala del miércoles 7 de octubre, cuando los poderes especiales modificaron las nominaciones. Pascal terminó en la placa junto a otros cuatro Granjeros, aunque su situación tiene una diferencia: no podrá competir en el Juego de La Salvación.

¿Por qué Pascal no puede competir en La Salvación de La Granja VIP?

Natalia Alcocer utilizó un poder extra del Huevo Dorado para nominar directamente a Pascal. El beneficio incluía una condición que complicó el panorama del atleta: la persona elegida quedaría fuera del Juego de La Salvación del jueves.

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De esta manera, Pascal perdió la posibilidad de ganar esa prueba para salir de la tabla. Su nominación llegó mediante una ventaja especial, por lo que deberá enfrentar el riesgo de eliminación sin disputar el reto que permite cambiar la situación de otros nominados.

Natalia explicó que eligió al exparticipante de Exatlón México porque el público lo había enviado al Duelo de Nominación. También señaló que buscaba afectar al equipo contrario con su decisión.

¿Cuánto pagó Natalia por el poder para nominar a Pascal?

“La Vikinga” consiguió el beneficio el martes 6 de octubre, cuando aceptó una Manzana de la Tentación. La propuesta le permitía comprar un poder extra del Huevo Dorado para utilizarlo en la siguiente Asamblea.

El precio fue de 5 mil pesos del presupuesto colectivo de los Granjeros. Natalia decidió morder la manzana y aceptó que esa cantidad se descontara de los recursos del grupo.

Así obtuvo acceso al segundo pergamino del Huevo Dorado. El otro beneficio quedó en manos de Mario “Mono” Osuna, quien decidió sacar a Mónica Escobedo de la tabla de nominados.

¿Quiénes quedaron nominados junto a Pascal en La Granja VIP?

Al cierre de la Asamblea del miércoles, la tabla quedó integrada por Pimpinela Escarlata, Ivonne Montero, Julio Camejo, Natalia Alcocer y Pascal Nadaud.

Natalia también terminó en riesgo. Aunque no recibió votos en contra durante la ronda regular, Manelyk González utilizó una Herradura para mandarla directamente a la placa.

Cabe resaltar que estos resultados son producto de la Asamblea y todavía están pendientes los movimientos posteriores de la semana que podrían modificar la tabla final. Para Pascal, la condición ya estaba definida: el poder utilizado por Natalia lo dejó fuera del Juego de La Salvación.