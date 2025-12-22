¡HASTA LAS LÁGRIMAS! Finalistas de La Granja VIP se despiden de dos de las integrantes más importantes del reality show

La gran final de La Granja VIP ya inició y nos queda claro que esta noche estará LLENA de emociones, y es que ya hemos iniciado con todo, pues después de haber visto a Adal Ramones iniciar la ÚLTIMA GALA en las puertas de la granja tuvimos que despedirnos de dos integrantes claves del reality show, las cuales sacaron más de una sonrisa en diferentes momentos de las 10 semanas: Jacinta y Luna.

Después de que los cinco finalistas: La Bea, Kim Shantal, César Doroteo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, dijeran sus primeras palabras en la gala, todos tuvieron que salir para que, junto con el Tío Pepe, todos les dedicaron bellas palabras a las vacas, deseándoles lo mejor y agradeciendo toda la alegría que llevaron a La Granja.

Así fue el nacimiento de Luna

Los granjeros fueron avisados de que Jacinta estaba esperando la llegada de su becerrito, razón por la cual tuvieron que montar diferentes guardias durante el día, y la noche, para vigilar que ella estuviera bien y que, en dado caso comenzara a dar a luz, poder avisar a todos para vigilarla.

Después de SEMANAS de espera los granjeros incluso llegaron a creer que llegaría el final del proyecto y no podrían conocer al becerrito, pero una madrugada entre varios mujidos todos se dieron cuenta de que ya era hora, Jacinta estaba pariendo a 'Luna' la becerrita que se robaría las miradas y los corazones tanto de los granjeros como de los espectadores de La Granja VIP.

El nombre de Luna fue escogido a través de los votos del público, quienes decidieron bautizar a la becerrita de La Granja VIP. A través del 24/7 pudimos ver los primeros momentos de Luna, incluso llegando a capturar los PRIMEROS PASOS que pudo dar en su granero.