La Granja VIP: hora LÍMITE para VOTAR por tu Granjero favorito hoy 7 de noviembre y salvarlo de la Eliminación

La novena semana de La Granja VIP está por llegar a su momento decisivo y cinco participantes necesitan el apoyo del público para permanecer en la competencia. Después de una doble Traición que modificó la tabla de nominados, los seguidores todavía pueden votar este sábado 7 de noviembre por su Granjero favorito.

Sin embargo, hay un horario que debes tener presente para aprovechar tu participación de hoy. El cupo de votos se renueva diariamente, por lo que puedes apoyar a uno de los nominados este sábado y volver a hacerlo el domingo, antes del cierre de la votación semanal.

¿Cuál es la hora límite para votar hoy 7 de noviembre en La Granja VIP?

Desde TV Azteca confirmamos que puedes utilizar tus votos de este sábado hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Al comenzar el domingo 8 de noviembre, se renueva el cupo para participar nuevamente.

Este horario corresponde al límite para aprovechar los votos del día. La votación para salvar a los nominados continúa hasta el domingo, por lo que el cambio de jornada permite volver a respaldar al participante que quieres que permanezca dentro del reality.

Cada día tienes 10 votos disponibles, que puedes entregar a un solo Granjero o repartir entre diferentes nominados. Para el cierre definitivo de la semana, mantente pendiente de los avisos oficiales durante la Gala de Eliminación.

Cómo votar en La Granja VIP Votar en La Granja VIP puede salvar a tu favorito de la eliminación (Imagen hecha con IA)

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito de la eliminación?

Para participar debes ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. También puedes abrir la aplicación TV Azteca En Vivo y buscar el apartado de votación del reality.

Una vez dentro, sigue estos pasos:

Revisa los nombres de los nominados. Selecciona al Granjero que quieres apoyar. Asigna tus votos a un participante o distribúyelos entre varios. Confirma el envío y espera el mensaje que indique que quedaron registrados.

La plataforma también puede ofrecer votos extra. Después de utilizar el cupo inicial, revisa las instrucciones que aparezcan en pantalla, ya que las opciones para conseguirlos dependen de lo que esté habilitado.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP este 7 de noviembre?

Después de La Traición del viernes 6, la tabla definitiva de la novena semana quedó integrada por:

Mario “Mono” Osuna.

Natalia Alcocer.

Ivonne Montero.

Kevyn “Bicolor” Contreras.

Fernando Lozada.

Bebeshita salvó a Julio Camejo y eligió a Bicolor para ocupar un lugar en la nominación. Sin embargo, la intervención de “Copetes” determinó una doble Traición, por lo que el comediante también pudo nominar y escogió a Fernando Lozada.