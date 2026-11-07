Rafael Mercadante opina sobre el alejamiento de Los Disfuncionales en La Granja VIP: “Me siento un títere de Niurka”

Rafael Mercadante cuestionó su relación con Niurka Marcos durante una conversación sobre las diferencias y el alejamiento entre integrantes de Los Disfuncionales en La Granja VIP. Al hablar de la situación de su grupo, el conductor expresó que, en ocasiones, se siente como un títere de su compañera.

Rafael Mercadante habla de Niurka y la lealtad en Los Disfuncionales

La charla comenzó con una invitación a esperar lo que sucediera durante la semana con los nominados. A su vez, tanto Rafael como Natalia Alcocer coincidieron que era sumamente importante seguir sus propias decisiones personales por sobre las del grupo.

Después de esa reflexión, los granjeros retomaron las declaraciones de Ivonne Montero sobre su equipo, a las que calificaron como “fuertes”. En ese intercambio se mencionó que la actriz comentó que ya no creía en la lealtad, sino en los tratos.

Mercadante planteó que todavía podían intentar mantenerse leales, aunque reconoció las diferencias que observaba entre sus compañeros. “Intentemos ser leales con nuestro conocimiento y ya”, expresó antes de compartir su opinión sobre el estado de la alianza.

“Esto está resquebrajado”, sostuvo Rafael. A continuación, hizo el señalamiento sobre Niurka: “Yo me siento a veces como un pinche títere de Niurka”.

¿Qué ha pasado entre Niurka y Los Disfuncionales en La Granja VIP?

Las declaraciones del conductor se suman a otros cuestionamientos sobre las decisiones de Niurka. En una conversación distinta, Mercadante habló con Julio Camejo y Kevyn Contreras “Bicolor” acerca de los movimientos del equipo. En aquella ocasión, reclamó que Niurka tomara decisiones sobre asuntos que, según él, habían acordado entre todos.

Por su parte, Ivonne también había puesto en duda la unión de la alianza. Al conversar con Julio, lo cuestionó por un supuesto plan con Niurka para dejarla expuesta a la tabla de nominados con la ayuda del equipo contrario.