¡Hay tiro! Antonio Rosique ya tiene ‘su fav’ para La Granja VIP: ‘Nadie más grande que Alberto El Patrón’

Antonio Rosique, conductor de Exatlón Draft El Ascenso y figura clave en TV Azteca, reveló que Alberto del Río es ‘su gallo’ para La Granja VIP, dejando de lado a Alfredo Adame, Jawy Méndez, Sandra Itzel y Kim Shantal, quienes enfrentarán al luchador en el reality que la televisora del Ajusco estrenará el próximo 12 de octubre.

“Hemos tenido grandes figuras aquí, pero nadie más grande que Alberto del Río. Te lo digo aquí, la Máxima Autoridad del Exatlón tiene candidato para ganar La Granja VIP. Mi candidato, escúchalo bien Christian Martinoli y Dr. García, mi candidato tiene cinturones, títulos, trofeos y medallas: Alberto del Río, ‘El Patrón’”, externó Rosique ante el luchador.

El espaldarazo al luchador se da a 3 semanas de que el reality arranque, el cual será conducido porAdal Ramones, mientras que las copresentadoras serán Kristal Silva y Alex Garza. Además, se tiene entendido que Ferka, Flor Rubio, Rey Grupero, Linet Puente y Lola Cortés fungirán como críticos.

Esta fue la última lucha de Alberto del Río antes de La Granja VIP

La última aparición de Alberto del Río arriba de un cuadrilátero se dio el pasado mes de julio, tras ser derrotado por el cubano Ricky Banderas, mejor conocido como El Mesías. Semanas antes de dicho encuentro, perdió el Megacampeonato de AAA contraEl Hijo del Vikingo.

Alberto del Río es uno de los luchadores más importantes del país, pues además de haberse consagrado con el Megacampeonato de la AAA, en WWE ganó de todo: Royal Rumble 2011, Money In The Bank 2011, Campeonato de los Estados Unidos, Campeonato de la WWE (2 veces) y el Campeonato Mundial Pesado (2 veces).

En entrevista con un medio nacional, Alberto del Río calificó su carrera en el cuadrilátero como ‘simple y sencillamente maravillosa’. Aún no se tiene claro si ‘El Patrón’ volverá a estar entre las cuerdas, pero su objetivo es claro: triunfar en La Granja VIP 2025.

