La Granja VIP: Hora LÍMITE para VOTAR hoy 10 de octubre y salvar a uno de los nominados de la eliminación del domingo

La quinta eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada está cada vez más cerca. Tras los cambios que dejó La Traición, seis participantes necesitan el apoyo del público para permanecer en la competencia. Todavía puedes ayudar a tu favorito, pero debes prestar atención al cierre de las votaciones.

Este sábado 10 de octubre puedes enviar tus votos para salvar a uno de los nominados. Sin embargo, existe un detalle que debes conocer antes de esperar hasta el último momento: el plazo depende de un anuncio durante la Gala de Eliminación.

¿Cuál es la hora límite para votar en La Granja VIP?

Las votaciones cerrarán durante la gala del domingo 11 de octubre, cuando Adal Ramones lo anuncie en vivo. No existe una hora exacta confirmada de antemano para dejar de recibir los apoyos del público.

Esto significa que hoy sábado todavía tienes oportunidad de participar. El cierre llegará mañana, dentro de la transmisión, cuando el conductor dé la indicación correspondiente.

Tampoco debes confundir el inicio de la gala con el límite para votar. El programa comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, pero los votos podrán seguir enviándose hasta el anuncio de Adal. La recomendación es utilizarlos con anticipación, ya que el cierre puede ocurrir antes de que termine la emisión.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP esta semana?

La tabla definitiva quedó integrada por Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Rafael Mercadante, Pascal Nadaud y Kevyn Contreras “Bicolor”. Uno de ellos deberá despedirse del reality durante la eliminación del domingo.

Mónica y Rafa se incorporaron después de La Traición del viernes. Ivonne Montero salvó a Natalia Alcocer y nominó a Mónica. Por su parte, Azalia Ojeda utilizó el poder que adquirió mediante la Manzana de la Tentación para enviar a Mercadante a la tabla.

Lista FINAL de nominados de la quinta semana de La Granja VIP; en RIESGO total de ser eliminados el domingo|Crédito: La Granja VIP

Los votos son positivos. Por esta razón, debes seleccionar a quien quieres que continúe dentro de la granja. El nominado que reciba menos apoyos será eliminado.

¿A qué hora y dónde ver la eliminación del domingo?

La Gala de Eliminación comenzará el domingo 11 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También podrás seguirla mediante el sitio oficial y la app TV Azteca En Vivo.

Durante la transmisión, Adal Ramones anunciará el cierre de las votaciones y se conocerá quién abandona la competencia. Hasta entonces, el público tendrá la oportunidad de apoyar a los seis nominados.