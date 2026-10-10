La Granja VIP: Cómo votar paso a paso FÁCIL por los nominados: Pimpinela, Julio, Mónica, Rafa, Pascal y Kevyn

La Granja VIP Segunda Temporada se prepara para una nueva Gala de Eliminación. Luego de los cambios que dejó La Traición, seis participantes quedaron en riesgo de abandonar el reality. Ahora, los aficionados tendrán en sus manos la oportunidad de ayudar a su Granjero favorito para que continúe una semana más en la competencia.

Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Rafa Mercadante, Pascal Nadaud y Kevyn Contreras “Bicolor” integran la tabla definitiva de nominados. Para apoyarlos, el público puede participar desde la página oficial o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. El procedimiento es sencillo y permite repartir los votos entre distintos participantes.

¿Cómo votar por los nominados de La Granja VIP paso a paso?

Los seguidores que quieran salvar a alguno de los seis nominados pueden hacerlo desde el navegador de su celular o computadora. Solamente deben seguir estos pasos:



Ingresa al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP Selecciona al Granjero que deseas apoyar. Asigna los votos disponibles a tu favorito o distribúyelos entre varios nominados. Envía tus votos para completar el proceso.

También puedes entrar a la página de Azteca UNO, buscar la sección de La Granja VIP y seleccionar la pestaña “VOTAR”. Recuerda que elegir al participante es parte del procedimiento: debes enviar los votos para finalizar tu participación.

¿Cómo votar desde la app TV Azteca En Vivo?

Otra alternativa para apoyar a Pimpinela, Julio, Mónica, Rafa, Pascal o Kevyn es utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo. Una vez que la tengas instalada, sigue este procedimiento:



Abre la aplicación en tu dispositivo. Busca el banner de votaciones de La Granja VIP. Ingresa al apartado para votar por tu Granjero favorito. Selecciona al nominado y distribuye tus votos. Envíalos para terminar.

Esta opción permite participar desde el teléfono y seguir las galas del reality desde la misma aplicación.

¿Cuántos votos tienes y cómo conseguir votos extra?

El público cuenta con 10 votos diarios, que puede entregar a un solo participante o repartir entre diferentes nominados. Por ejemplo, puedes destinar todos a tu favorito o dividirlos entre dos (o más) Granjeros que quieras apoyar.

Además, la plataforma puede habilitar votos adicionales después de utilizar los primeros apoyos. Para obtenerlos, sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla. Entre las opciones se encuentran registrarse o iniciar sesión y visualizar un video.

Los votos extra dependerán de las dinámicas disponibles en el portal. Una vez que se desbloqueen, podrás asignarlos y enviarlos nuevamente.