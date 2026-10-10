Lista FINAL de nominados de la quinta semana de La Granja VIP; en RIESGO total de ser eliminados el domingo

¡Es OFICIAL! Pascal Nadaud, Julio Camejo, Pimpinela, Mónica Escobedo, Kevyn "Bicolor" Contreras y Rafa Mercadante forman parte de la lista final de nominados de La Granja VIP, por lo que deben tener mucho cuidado, ya que el domingo será su última oportunidad para salvarse de ser eliminados en la quinta semana y salir del reality, así que sus fans tienen todo el poder de ayudarlos con sus votos.

Recordemos que el Granjero o Granjera que obtenga menos votos del público tendrá que salir formalmente, despidiéndose de los grandes premios que todos desean tener.

¿Cómo votar por tu Granjero favorito?

¡Tu voto puede salvar a los Granjeros de ser eliminados en la quinta semana! Para que los puedas ayudar, aplica las siguientes opciones para seleccionar a tus favoritos de la lista de nominados de La Granja VIP:



En la página web de Azteca Uno, da clic en la pestaña del reality, te llevará a la pantalla principal, después ingresa a la sección de "VOTAR".

Si cuentas con al app de "TV Azteca en Vivo" para después seleccionar el apartado de "¡Vota por tu Granjero favorito".

En ambas opciones te llevarán a la pantalla con la foto de todos los nominados de la quinta semana, tendrán 10 votos disponibles, ya sea que los uses en un solo Granjero o los dividas entre tus favoritos.

¿Qué pasa con los Granjeros eliminados?

Cuando un Granjero es eliminado el domingo, tenemos la oportunidad de verlo una vez más en La Gala del lunes, ya que obtiene el Legado, un poder extra con el que puede escoger a quién de los Granjeros envía directamente a la Tabla de Nominados, además de quitarle la posibilidad de luchar en el Juego del Capataz.

Aunque antes de irse, uno de los eliminados tiene un gran poder, es una realidad que nadie quiere despedirse del reality, así que no dejes la oportunidad de ver todo el chisme que ocurre, y ayuda a tu Granjero o Granjera favorita para que permanezca en La Granja VIP.