Kunno quedó flechado en La Granja VIP y confiesa quién le gusta: “Los abrazos, los besos”

Aunque Kunno entró a La Granja VIP con la mira puesa en ganar, eso no significa que no pueda divertirse mientras tenga la oportunidad y hasta fantasear con un romance. Esto porque ya se dio cuenta de que uno de los Granjeros está empezando a llamarle la atención de una manera especial y por fin se animó a confesar quién le gusta por cómo lo trata.

En una plática nocturna con Bebeshita y Mónica Escobedo, el famoso tiktoker admitió que desde hace unos días, ve a Pascal diferente y ya todos los gestos que tiene con él lo ponen nervioso. Al principio no quería revelar la identidad y sus amigas trataron de adivinar, pero no le quedó de otra que contar bien la historia porque ellas creían que se trataba del Mono Osuna, que antes de conocerlo bien le parecía muy guapo.

"Mono es como un hermano, no. Es Pascal, tú sabes cómo soy con esas cosas, los abrazos, los besos, es como de ayyy. Es el novio perfecto ese wey", dijo entre risas.

Kunno confesó que le gusta Pascal|ESPECIAL

¿Pascal Nadaud es el galán de La Granja VIP? Esto opinan Mónica Escobedo y Bebeshita

A pesar de que le intimidaba admitir estos sentimientos, Kunno se sintió aliviado cuando le dijeron que no es nada extraño que le guste Pascal, ya que en realidad casi todas las Granjeras quedaron sorprendidas con él cuando lo conocieron. "Es hermoso, tierno, amable, a todas les gusta", dijo Mónica mientras Bebeshita le daba la razón, aunque dijo que a ella ya no le gustaba porque ahora está interesada en otro Granjero.

Esta no es la primera vez que hablan del gran atractivo de Pascal Nadaud en La Granja VIP, pues incluso ya lo habían nombrado como el "sex symbol" de la temporada y protagonizó una dupla viral con Fernando Lozada. Sin embargo, el atleta tiene una novia llamada Claire en el exterior y aprovecha cada oportunidad que se le presenta para recordarla diciéndole lo mucho que la echa de menos.