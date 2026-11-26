Frente a las cámaras de La Granja VIP, Ivonne Montero se tomó unos minutos para reflexionar sobre su participación en el reality y la manera en la que pretende continuar dentro de la competencia. La actriz reconoció que, más allá de los equipos, su intención es priorizar su juego individual y procurar mantener una buena relación con sus compañeros.

Durante su monólogo, la granjera también hizo referencia a las diferencias que surgieron con Niurka Marcos y lamentó que, desde su perspectiva, se hayan tergiversado las palabras que le expresó a la cubana. Además, aseguró que la vedette desconocía algunos aspectos de su personalidad.

“Ella no me conocía en la persona esta que soy, la persona madura, con sabiduría, con inteligencia. Ella pensaba que era una mustia y entonces sí lo volvió a decir. Entonces hay que aprender a lidiar con eso”, manifestó.

Montero contó que posteriormente se acercó a tomar una galleta para conocer cómo se encontraba Niurka y percibió que su compañera ya estaba en otra disposición. Para la actriz, mantener la apertura ante este tipo de situaciones es parte de lo que debe aprender durante su estancia en la competencia.

Ivonne Montero revela su estrategia para avanzar en La Granja VIP

Aunque forma parte de un equipo, Ivonne dejó claro que eso no significa que todas sus decisiones estén condicionadas por dicha alianza. Por el contrario, explicó que busca encontrar un equilibrio entre la convivencia con los demás granjeros y sus propios objetivos.

“No es que esté yo completamente casada con el equipo, mas sin embargo sí tengo que saber cómo equilibrar, tengo que saber ver por dónde flotar para seguir avanzando desde un juego meramente individual, personal”, aseguró.

Antes de retomar sus actividades, Ivonne aprovechó para dedicarle unas palabras a su hija, a quien le recordó que su participación en el reality también está motivada por el futuro de ambas. “Me siento con la fortaleza física, emocional, espiritual, mental y en todos los sentidos para seguir dando batalla, aunque de pronto mis capacidades no logren superar a los demás”, expresó.