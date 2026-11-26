Aunque reconoce su interés sentimental por Manelyk González, Yann Lobo tiene algunas inquietudes respecto a lo que podría suceder entre ambos una vez que termine su participación en La Granja VIP. En una conversación con Gloria Murillo, el granjero explicó cuáles son los aspectos de su vida personal que considera que debe resolver antes de iniciar una relación.

De acuerdo con el deportista, la diferencia de edad entre ambos podría influir en las expectativas que cada uno tiene respecto a una pareja. Mientras él prefiere avanzar a su propio ritmo, considera que Mane podría estar buscando una relación con mayor estabilidad.

“Voy a mi ritmo, el cual me gusta, porque me gusta lo que tengo”, expresó Lobo, quien también reconoció que su estilo de vida ha estado marcado por su pasión por el parkour, una disciplina que le permitió disfrutar de distintas experiencias sin establecer una estructura definida para su futuro.

Yann Lobo confiesa qué le preocupa de una relación con Manelyk González

Durante la conversación, el granjero explicó que desde principios de año se propuso modificar algunos aspectos de su vida, incluso antes de darse cuenta de que le atraía a Manelyk. Sin embargo, reconoció que todavía no ha conseguido la estabilidad que desea.

“He querido dejar de llevarme por el viento y que me vaya bien, pero con otro formato, con otro tipo de estructura, incluso la que ella busca”, manifestó.

Otro de los aspectos que mencionó fue su preocupación por generar expectativas dentro de La Granja VIP que después no pueda cumplir en el exterior. Al respecto, recordó algunas experiencias sentimentales anteriores y explicó que no quisiera volver a atravesar situaciones similares.

Por su parte, Gloria le planteó la posibilidad de que estuviera autosaboteándose al anticipar cuáles serían las exigencias de González en una eventual relación.

Yann también habló sobre su situación económica. Si bien aseguró que no le va mal, reconoció que todavía no cuenta con la organización financiera que, desde su perspectiva, buscaría la integrante de La Resistencia. “No me va mal, pero tampoco estoy administrado como para lo que yo siento que buscaría la Mane”, explicó.