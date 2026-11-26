Luego de convertirse en la onceava eliminada de La Granja VIP, Daniela Alexis Barceló Trillo, “La Bebeshita”, continúa dando de qué hablar por el romance que mantuvo con Kevyn “Bicolor” Contreras. En esta ocasión, durante una entrevista con Shanik Berman, la influencer reaccionó a una serie de videos en los que aparece el comediante besándose con otros hombres y comparó las imágenes con lo que vivió dentro del reality.

Mientras observaban las grabaciones, la periodista señaló que el granjero nunca había besado de esa manera a Daniela, quien coincidió inmediatamente con su comentario: “A mí nunca me besó así”.

La creadora de contenido también hizo referencia a la duración de uno de los besos y preguntó por qué no le habían mostrado antes esas imágenes. El intercambio dio pie a una conversación sobre cómo ve actualmente su relación con el comediante y los motivos por los que ya no desea retomarla.

Bebeshita revela por qué ya no quiere estar con Kevyn Bicolor tras La Granja VIP

Durante la entrevista, Berman le comentó a la exgranjera que algunas personas consideran que Bicolor podría ganar la competencia. Sin embargo, Daniela reconoció que no desea que el comediante se lleve la victoria y explicó los motivos de su postura.

“Es que me hizo mucho daño adentro, bebé. Me hizo sufrir mucho”, expresó la influencer, quien también reconoció que, al revisar los videos de su paso por el reality, considera que aceptó menos de lo que esperaba de su relación.

Asimismo, Bebeshita explicó que permaneció junto al comediante porque creía que su comportamiento podía cambiar. Según relató, durante el día existían diferencias relacionadas con la competencia, mientras que por las noches él le pedía perdón y hablaba de continuar juntos.

Al ser consultada sobre si Kevyn le había roto el corazón, Daniela reconoció que ese sentimiento había comenzado incluso antes de abandonar La Granja VIP. “Como que ya se me había roto adentro de La Granja. Yo ya estaba hasta normalizando que se me rompía, me pedía perdón y regresaba”, recordó.